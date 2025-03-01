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Культура

Секс-тренер рассказал о целительной силе скандалов

Страсть и секс любят риск и загадку.
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Секс-тренер рассказал о целительной силе скандалов

По словам Жихрова, скандалы могут обладать целительной силой — они помогают образовать необходимую дистанцию между друг другом, которая потом преобразуется в притяжение.

Он подчеркнул, что страсть и секс любят риск и загадку. Это, как сказал один специалист, танец между якорем и волной. У каждого человека должен быть свой секретный сад.

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Иногда нужно расходиться, чтобы соскучиться, проголодаться, даже в самых нежных отношениях это нужно, если вы хотите сохранить живой интерес к своему партнеру.

Ранее астрологи назвали главные эрогенные зоны знаков зодиака.

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