Названы масла, потребление которых не помогает жить дольше

На протяжении 30 лет исследователи отслеживали рацион участников, уделяя особое внимание потреблению различных видов масла растительного и животного происхождения.

Результаты исследования опубликованы в JAMA Internal Medicine. К таким выводам ученые пришли в результате наблюдения за состоянием здоровья 200 тысяч взрослых добровольцев.

На протяжении 30 лет исследователи отслеживали рацион участников, уделяя особое внимание потреблению различных видов масла растительного и животного происхождения.

Исследователи также обнаружили, что замена 10 граммов сливочного масла в день эквивалентным количеством растительных масел снижала вероятность летального исхода рака и общую смертность на 17%. Ученые предположили, что такой эффект объясняется пониженным содержанием в растительных маслах насыщенных жиров.

Насыщенные жиры могут быть вредны для здоровья при чрезмерном употреблении.

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