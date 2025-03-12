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Социум Здоровье

Названы масла, потребление которых не помогает жить дольше

На протяжении 30 лет исследователи отслеживали рацион участников, уделяя особое внимание потреблению различных видов масла растительного и животного происхождения.
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Названы масла, потребление которых не помогает жить дольше

Результаты исследования опубликованы в JAMA Internal Medicine. К таким выводам ученые пришли в результате наблюдения за состоянием здоровья 200 тысяч взрослых добровольцев.

На протяжении 30 лет исследователи отслеживали рацион участников, уделяя особое внимание потреблению различных видов масла растительного и животного происхождения.

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Исследователи также обнаружили, что замена 10 граммов сливочного масла в день эквивалентным количеством растительных масел снижала вероятность летального исхода рака и общую смертность на 17%. Ученые предположили, что такой эффект объясняется пониженным содержанием в растительных маслах насыщенных жиров.

Насыщенные жиры могут быть вредны для здоровья при чрезмерном употреблении.

Ранее были названы ошибки в детском питании, которые совершают все родители.


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