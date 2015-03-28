Назым ИЩАНОВА из ЗКО стала победительницей чемпионата Казахстана по боксу

Спортсменка из Западно-Казахстанской области Назым ИЩАНОВА заняла первое место на чемпионате Казахстана по боксу, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Чемпионат проходил с 15 по 20 марта в Павлодаре. В соревнованиях участвовало около 190 спортсменов со всех регионов Казахстана. На соревнованиях Назым ИЩАНОВА провела три боя, на котрых победила своих трех соперниц техническим нокаутом. - Хочу отметить, что у Назым были серьезные соперницы, - сказал отец и тренер Назым Бейбит ИЩАНОВ. - Назым выиграла лицензию на участие в Чемпионате мира среди молодежи, который пройдет в Тайване с 14 по 2