Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Назым ИЩАНОВА из ЗКО стала победительницей чемпионата Казахстана по боксу

Спортсменка из Западно-Казахстанской области Назым ИЩАНОВА заняла первое место на чемпионате Казахстана по боксу, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Чемпионат проходил с 15 по 20 марта в Павлодаре. В соревнованиях участвовало около 190 спортсменов со всех регионов Казахстана. На соревнованиях Назым ИЩАНОВА провела три боя, на котрых победила своих трех соперниц техническим нокаутом. - Хочу отметить, что у Назым были серьезные соперницы, - сказал отец и тренер Назым Бейбит ИЩАНОВ. - Назым выиграла лицензию на участие в Чемпионате мира среди молодежи, который пройдет в Тайване с 14 по 2
Marat
Назым ИЩАНОВА из ЗКО стала победительницей чемпионата Казахстана по боксу
Спортсменка из Западно-Казахстанской области Назым ИЩАНОВА заняла первое место на чемпионате Казахстана по боксу, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
akimselfi
akimselfi
 Чемпионат проходил с 15 по 20 марта в Павлодаре. В соревнованиях участвовало около 190 спортсменов со всех регионов Казахстана. На соревнованиях Назым ИЩАНОВА провела три боя, на котрых победила своих трех соперниц техническим нокаутом. - Хочу отметить, что у Назым были серьезные соперницы, - сказал отец и тренер Назым Бейбит ИЩАНОВ. - Назым выиграла лицензию на участие в Чемпионате мира среди молодежи, который пройдет в Тайване с 14 по 25 мая. Напомним, Назым ИЩАНОВА является трехкратной чемпионкой Казахстана и бронзовым призером чемпионата мира по боксу среди молодежи 2013 года.
бокс Назым Ищанова

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article