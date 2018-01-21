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Бизнес-новости

«Нұрлы Асар» – комфортная альтернатива жилищного вопроса

На сегодняшний день доступность жилья обеспечивается не только ипотечным кредитованием. Существуют различные пути решения жилищных проблем. Один из таких эффективных вариантов – вступление в потребительский кооператив «Нұрлы Асар». Вопрос приобретения жилья для многих людей в нашей стране является очень острым. Не всем под силу накопить на покупку квартиры, дома или получить жилье по ипотеке, особенно это трудно молодежи. И в связи с этим по всему Казахстану стали создаваться потребительские кооперативы, главная цель которых - решить насущную проблему покупки жилья. Одним из таких является пот
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«Нұрлы Асар» – комфортная альтернатива жилищного вопроса
На сегодняшний день доступность жилья обеспечивается не только ипотечным кредитованием. Существуют различные пути решения жилищных проблем. Один из таких эффективных вариантов – вступление в потребительский кооператив «Нұрлы Асар».
Вопрос приобретения жилья для многих людей в нашей стране является очень острым. Не всем под силу накопить на покупку квартиры, дома или получить жилье по ипотеке, особенно это трудно молодежи. И в связи с этим по всему Казахстану стали создаваться потребительские кооперативы, главная цель которых - решить насущную проблему покупки жилья. Одним из таких является потребительский кооператив «Нұрлы Асар», созданный в апреле 2017 года. - Мы не зря так назвались. В переводе с казахского языка выражение «Нұрлы Асар» означает «дружеская взаимовыручка» или «помогаем всем миром», - поясняет председатель потребительского кооператива Даурен САТКАНОВ. – Многим жителям нашей области в одиночку не под силу накопить, взять кредит и купить или построить свой дом. А сообща с другими людьми, имеющими такие же проблемы, решать вопросы приобретения жилья, помогая друг другу, вполне возможно. То есть наша главная цель - улучшить качество жизни граждан и построить надежный потребительский кооператив путем беспроцентного и выгодного приобретения недвижимости. Мы созданы для того, чтобы каждый человек мог легко и без лишних финансовых затрат получить собственное жилье.
Как стать членом потребительского кооператива «Нұрлы Асар»? Стать членом кооператива может любой житель области в возрасте от 18 до 70 лет. Каждый член кооператива должен внести вступительный взнос, составляющий 18% от предполагаемой стоимости жилья, из которых 15% - паевый взнос и 3% - комиссия. После заключения договора пайщик вносит ежемесячный паевый взнос(минимальная сумма 40500 тенге) до и после получения жилья вплоть до окончательного выкупа. Жилье для членов кооператива приобретается на единые паевые взносы, соблюдая строгую очередность в зависимости от даты вступления в кооператив. Жилье для приобретения выбирается самими членами кооператива в пределах Уральска и других казахстанских городов. - Существуют и другие важные преимущества потребительского кооператива «Нұрлы Асар». Бывает так, что в связи с какими-то жизненными обстоятельствами и финансовыми затруднениями пайщик не может внести очередной взнос. В таком случае мы предоставляем отсрочку до трех месяцев, и он может оплатить просроченные взносы без каких-либо штрафных санкций. Если же пайщик оказался ненадежным и неплатежеспособным, то жилье у него изымается и передается другим членам кооператива либо выставляется на торги. И даже в такой ситуации он ничего не теряет, ему вернут внесенный взнос, кроме комиссионного сбора. Так что каждый член нашего кооператива в любом случае оказывается в беспроигрышном положении, - дополнил Даурен САТКАНОВ. Следует отметить, что в прошлом году в потребительском кооперативе «Нұрлы Асар» уже получили свое долгожданное жилье 8 семей. Хотите стать одним из таких счастливых обладателей собственной квартиры или дома? Вступайте в «Нұрлы Асар»!
Более подробную информацию Вы можете получить на сайте: WWW.NURLY-ASAR.KZ Наш адрес: Проспект Достык, 194 (здание института Евразия), кабинет 108
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