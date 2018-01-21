«Нұрлы Асар» – комфортная альтернатива жилищного вопроса

На сегодняшний день доступность жилья обеспечивается не только ипотечным кредитованием. Существуют различные пути решения жилищных проблем. Один из таких эффективных вариантов – вступление в потребительский кооператив «Нұрлы Асар». Вопрос приобретения жилья для многих людей в нашей стране является очень острым. Не всем под силу накопить на покупку квартиры, дома или получить жилье по ипотеке, особенно это трудно молодежи. И в связи с этим по всему Казахстану стали создаваться потребительские кооперативы, главная цель которых - решить насущную проблему покупки жилья. Одним из таких является пот