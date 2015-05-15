Не фастфуд: американцы пробуют «странную» русскую еду

Ребята из зарубежного развлекательного портала Buzzfeed регулярно снимают ролики в стиле "американцы пробуют еду такой-то национальности", наконец очередь дошла и до русских блюд. В качестве "странных" блюд ими были выбраны: селедка под шубой, холодец, русская болонская колбаса (?), консервированные помидоры, и почему-то сало. Странные американцы едят странную русскую еду, смотрим. Селедка под шубойСеледка под шубой не удостоилась положительных отзывов ни от одного участника. Реакция был негативная, хоть и сдержанная. Большинство участников отметили, что это блюдо выглядит странно, а пахнет и