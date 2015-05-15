Не фастфуд: американцы пробуют «странную» русскую еду
Ребята из зарубежного развлекательного портала Buzzfeed регулярно снимают ролики в стиле "американцы пробуют еду такой-то национальности", наконец очередь дошла и до русских блюд. В качестве "странных" блюд ими были выбраны: селедка под шубой, холодец, русская болонская колбаса (?), консервированные помидоры, и почему-то сало. Странные американцы едят странную русскую еду, смотрим. Селедка под шубойСеледка под шубой не удостоилась положительных отзывов ни от одного участника. Реакция был негативная, хоть и сдержанная. Большинство участников отметили, что это блюдо выглядит странно, а пахнет и
Селедка под шубой не удостоилась положительных отзывов ни от одного участника. Реакция был негативная, хоть и сдержанная. Большинство участников отметили, что это блюдо выглядит странно, а пахнет и вовсе несносно. Русская болонская колбаса
По всей видимости, имелась ввиду обыкновенная вареная колбаса. Участники сказали, что не чувствуют никакого вкуса. Самое интересно в этом эксперименте то, что даже сами русские не знают точного вкуса вареной колбасы, потому как её вкус может очень сильно менять в зависимости от производителя. Не верите? А вот сами попробуйте описать вкус вареной колбасы. Консервированные помидоры
Воспитанные на пикантной мексиканской кухне, это блюдо американцы восприняли на ура. Холодец, он же кхолодетс
Холодец американцы разнесли в пух и прах. Видимо дело в том, что они привыкли есть исключительно сладкое желе, поэтому у них в голове не укладывается как могут сочетаться желе и мясо. Холодец удостоился самых негативных оценок. Сало
Почему-то сало было среди российских блюд. Хоть подпись гласила, что "также популярно в Украине", скорее надо было указать что "также популярно в России", потому как каждый русский человек уверен, что сало это исключительно украинское изобретение. Участники восприняли сало как весьма странный продукт, но никакой резкой негативной критики не последовало, напротив, некоторые участники отметили, что это было самое вкусное блюдо из всех представленных. YvGDafHwVjo Источник: Ультрамарин