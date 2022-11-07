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Социум

Не парковать авто под деревьями попросили алматинцев

В городе ожидается сильный дождь и резкое понижение температуры. В мегаполисе объявлено штормовое предупреждение. В пресс-службе ДЧС сообщили, что восьмого ноября в городе ожидаются сильный дождь и резкое понижение температуры воздуха днём. В горах пройдёт дождь и снег. Местами ожидаются туман, гололёд и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. - Призываем автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы. Рекомендуем не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями, - предупредили жителей.
Дана Рахметова
Не парковать авто под деревьями попросили алматинцев
В городе ожидается сильный дождь и резкое понижение температуры.
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
В мегаполисе объявлено штормовое предупреждение. В пресс-службе ДЧС сообщили, что восьмого ноября в городе ожидаются сильный дождь и резкое понижение температуры воздуха днём. В горах пройдёт дождь и снег. Местами ожидаются туман, гололёд и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.
- Призываем автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы. Рекомендуем не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями, - предупредили жителей.
Также алматинцев попросили воздержаться от похода в горы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы погода

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