Не парковать авто под деревьями попросили алматинцев

В городе ожидается сильный дождь и резкое понижение температуры. В мегаполисе объявлено штормовое предупреждение. В пресс-службе ДЧС сообщили, что восьмого ноября в городе ожидаются сильный дождь и резкое понижение температуры воздуха днём. В горах пройдёт дождь и снег. Местами ожидаются туман, гололёд и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. - Призываем автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы. Рекомендуем не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями, - предупредили жителей.