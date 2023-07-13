– Если мы проведём эти работы в следующем году, то будем уже работать в отношении других шести аварийных зданий, и поэтапно их ремонтировать. Потому, что смысла нет – сегодня мы обновляем оборудование, а сами здания нет. У нас есть разработанный нами комплексный план развития до 2035 года, в котором планируем поменять основные котельные, котлы, котлы-агрегаты, которые в нормальном рабочем состоянии, но более 30% своей мощности не выдержат: изношены на 97%. Мечтаем построить ещё одну газотурбинную установку. Если все эти работы выполним, то на 40% износа ТЭЦ снизим, – заверил гендиректор.

– В данный момент вопрос с должниками мы решаем через нотариуса. Каждый день взыскиваем 40-50 тысяч тенге, отправляем заявки, чтобы отработали с должниками. Организовали выездные кассы. Вечером после 6 часов группа сотрудников выезжает в микрорайоны. Они стучатся в каждую квартиру, вручают уведомление и отрабатывают с каждым должником индивидуально. Также с этого года начали отключать систему отопления. Есть люди, которые не платили десятилетиями и должны по 800-900 тысяч за отопление. Есть проблемные квартиры, где наследники специально не вступают в наследство, чтобы не оплачивать. Есть и такие, кто уехал жить в другую страну, а в квартиру поселил родственника или знакомого, у которого нет прав и оплачивать он не может: не хозяин. Мы обратились с просьбой к депутатам, чтобы внесли изменения в Закон, о том, что нотариусы не оформляли договор купли-продажи пока есть долги. Также закрываем банковские счета, накладываем арест на имущество, запрет на выезд за границу Казахстана. Если смотреть по прошлому году, задолженности от населения было более 700 млн тенге, то в этом году более 200 млн тенге уже собрали. В принципе, работа «по выбиванию долгов» идёт. К концу ремонтного периода, к началу отопительного сезона хотим снизить долг до 200 млн тенге, – пояснил Бакытжан Акимгужин.

Депутат мажилиса Снежанна Имашева от партии Amanat в рамках партийного контроля посетила АО «Жайыктеплоэнерго». В ходе встречи она выяснила, что на предприятии есть кадровая проблема. Причина одна – очень низкая заработная плата. Тариф тепловых станций регулируют государственные органы, которые не всегда учитывают нужный аспект. А хороших специалистов надо содержать достойно, – считает мажилисмен. В свою очередь, генеральный директор Бакытжан Акимгужин рассказал, что в начале года полностью сделали обследование 40 зданий, год постройки которых 60-е годы, из них 11 находятся в аварийном состоянии. В данный момент ЖКХ города по пяти аварийным зданиям готовит проектно-сметную документацию на реконструкцию и ремонт.Также генеральный директор «Жайыктеплоэнерго» отметил, что у предприятия на сегодня долг за газ — 700 млн тенге. Население задолжало 480 млн тенге, а промышленные предприятия – 100 млн тенге.