В ходе встречи с жителями Бостандыкского района аким Алматы ответил на вопрос, почему этим летом решили отремонтировать сразу две магистральные улицы. Это вызывало пробки на без того загруженных дорогах.

— Хочу воспользоваться возможностью, не только перед жителями Бостандыкского района, а в целом Алматы. Во-первых, хочу принести извинения от себя лично и от акимата. Но, к сожалению, вопросы, связанные с развитием больших мегаполисов, не только Алматы, они связаны именно с приведением в порядок дорожной инфраструктуры. Почему начали две магистральные улицы делать? Аль-Фараби не ремонтировали с 2010 года, проспект Абая – с 2012 года. Обычно межремонтный цикл — от 5 до 7 лет. По Аль-Фараби мы два межремонтных срока пропустили. По оценке специалистов, если бы мы эти дороги не сделали, то не пережили бы зиму. То есть вопрос в качестве дорог, которые вышли бы весной следующего года, — сказал глава города.

Он также поблагодарил жителей, которые во время ремонта проезжали по объездным дорогам, чем «помогли городу». А также поблагодарил всех за пониманием сложившейся ситуации.

Пришедший на встречу житель также спросил, почему изначально не ввели реверсивное движение (направление движения может меняться на противоположное).

— Мы начинали от участка Аскарова и по Аль-Фараби идём до ВОАД. Сегодня пробки образовались на пересечении Аль-Фараби и Жарокова. Мы всю работу разделили на шесть участков. От Аскарова до Дулати нельзя (организовать — прим. автора) реверсивное движение. Так же касается вопросов развязок. Улица Гагарина в своё время была открыта, но сейчас она закрыта. Как только появилась первая возможность, мы открыли вчера утром срециально реверсивное движение от Сыргабекова до моста Есентай и сняли главную нагрузку, которая есть, — пояснил градоначальник.

По его словам, есть предварительная договоренность с 2GIS и «Яндексом» об обновлении информации о ситуациях на дорогах.

— Вчера и сегодня я специально ездил по Аль-Фараби и другим местам, в принципе, движение наладилось. Я думаю, что такого рода вопросов больше не будет. Ещё раз хочу поблагодарить за понимание и переживания тех людей, которые болеют за наш общий город, — заключил Досаев.

В этом году средним ремонтом намерены охватить 230 улиц. На это выделили 20 миллиардов тенге. Средний ремонт магистральных улиц планируют завершить до 27 августа, а улиц районного значения — до 30 октября.