Как казахстанцам получить компенсацию затрат на комуслуги
В пресс-службе премьера сообщили, что уязвимые слои населения могут рассчитывать на компенсацию части затрат на коммунальные услуги. Механизм предусмотрен в рамках оказания государственной жилищной помощи.
— Главное условие – получатель должен иметь в собственности только одно жильё на территории Казахстана либо быть соарендатором жилья из государственного фонда или арендованного местным исполнительным органом в частном жилфонде. Жилищная помощь выплачивается, если уровень расходов на коммунальные услуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи или гражданина. Ранее этот показатель составлял от 2 до 20% в зависимости от региона. При этом акиматы имеют право снижать предельно допустимый уровень ниже 10%, — пояснили в пресс-службе правительства.
Например, если средний ежемесячный совокупный доход семьи или гражданина составляет 100 тысяч тенге, а расходы на коммунальные услуги – 15 тысяч тенге (свыше 10% от дохода), то потенциальный получатель жилищной помощи имеет право на компенсацию разницы за счёт средств местного бюджета.
Для назначения жилищной помощи нужно обращаться в акимат по месту жительства.
Накануне стало известно, что тарифы на коммунальные услуги выросли на 10 — 30%. Средний чек для двухкомнатной квартиры увеличится:
по теплу – на 1 620 тенге или на 20%;
по электричеству – на 660 тенге или на 20%;
по водоснабжению – на 200 тенге или на 25%;
по водоотведению – на 220 тенге или на 30%.
