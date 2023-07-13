Нам сказали, что видели его — жена пропавшего два года назад жителя ЗКО

Марат Шурин пропал без вести четвёртого августа 2021 года. Он вышел из зимовки «Каракудык» в шесть утра, но так и не вернулся. Спустя три месяца в редакцию «МГ» обратилась его супруга Айнара Закарина. Она рассказала подробности произошедшего.

— Бывало, что он выпивал. В запои уходил редко. Никогда не пропадал из дома, работал. Особых заболеваний не имеет, потерей памяти не страдал. У него есть сын и две дочери. Он уехал на заработки в зимовку «Каракудык» отделения Колтабан Кугенкульского сельского округа Жанибекского района. Проработав там 3-4 дня, ушёл оттуда в шесть утра в неизвестном направлении и не вернулся. Больше его никто не видел, — поделилась тогда Айнара Закарина.

Супруга Марата Шурина отметила, что он худощавого телосложения с короткой стрижкой и на левой руке имеет татуировку. Рост — 172 сантиметра.

Сейчас женщина вновь обратилась к жителям ЗКО за помощью, так как ей рассказали, что якобы видели её супруга на Курбан айт 28 июня на рынке «Ел Ырысы» в Уральске.

— С момента его исчезновения нам говорили, что видели его как-то в Уральске на рынке. Но тогда поиски оказались безуспешны. Сами тоже не смогли его найти. На Курбан айт в этом году нам снова рассказали, что видели его, где продавали мясо. Полиция опросила всех, но поиски вновь оказались безуспешны. Вроде люди видят, но нам говорят об этом спустя два-три дня и поиски затрудняются. В этот раз даже по камерам не удалось найти, — пояснила женщина. — Мы точно не знаем, он ли это или нет. Но очень надеемся на это.

Если кто-то видел или знает о местонахождении Марата Шурина, просим сообщить по номеру телефона его супруги Айнары Закариной +7 (777) 709-70-04.