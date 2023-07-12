По данным «Казгидромета», 13 июля ночью на западе и севере, днём — на севере, востоке и юге ЗКО прогнозируется гроза. Днём на севере, востоке и юге области региона — град. 
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 16 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +27..+29 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +35..+37 градусов, ночью похолодает до +21..+23 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.