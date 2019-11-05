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Социум

Не выбрасывать, а продавать мусор предлагают жителям Уральска

Теперь люди смогут не просто выкидывать мусор, а зарабатывать на нем, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель председателя общественного объединения "Истоки добра" Владислав Голярко, новый проект представляет собой форму управления бытовыми отходами. Жителям области предлагают не только сортировать мусор, но и зарабатывать на этом. – Для многих это может показаться чем-то нереальным. Сейчас люди просто выбрасывают мусор в общем пакете. Обслуживающие предприятия вывозят его на полигон, где отходы годами лежат и разлагаются. Мы пре
Арайлым Усербаева
Не выбрасывать, а продавать мусор предлагают жителям Уральска
Теперь люди смогут не просто выкидывать мусор, а зарабатывать на нем, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель председателя общественного объединения "Истоки добра" Владислав Голярко, новый проект представляет собой форму управления бытовыми отходами. Жителям области предлагают не только сортировать мусор, но и зарабатывать на этом. – Для многих это может показаться чем-то нереальным. Сейчас люди просто выбрасывают мусор в общем пакете. Обслуживающие предприятия вывозят его на полигон, где отходы годами лежат и разлагаются. Мы предлагаем другой выход: устанавливаем специальные площадки со специальными контейнерами для раздельного сбора ТБО, заключаем договор с предприятием, которое занимается переработкой и покупкой вторсырья. Они напрямую будут обслуживать эти площадки и всё, что жители будут собирать в эти контейнеры, будут выкупать по определенной стоимости. Выплаты жители будут получать на единый расчетный счет дома и далее они сами вправе распоряжаться, куда направить эти средства. Они могут благоустроить территорию, высадить деревья, погасить какие-то долги, отремонтировать дом, - рассказал Владислав Голярко. Стоит отметить, что предприятие по переработке ТБО на начальном этапе получает чистое, отсортированное сырье, направляет его на заводы, где в последующем оно перерабатывается и из него производится продукт. – Ежегодно более пяти миллионов тонн мусора выбрасывается просто так. Мы превратили это в источник дохода. Если в поселке проживают 30 тысяч жителей, и каждый из них выбрасывает около 300 килограммов мусора в год. Средняя цена за килограмм вторсырья - 30 тенге. Если 30 тысяч жителей будут собирать 300 килограммов мусора, то получится 270 миллионов тенге. Таким образом улучится уровень жизни, экологическое состояние и жители действительно будут заинтересованы в раздельной сортировке мусора, - рассказал Владислав Голярко. Таким образом, во дворах многоэтажных жилых домов будут установлены специальные площадки по четыре контейнера для макулатуры, стекла, пластика и металла. По мере их наполнения будут приезжать представители мусороперерабатывающей компании, взвешивать содержимое и увозить. Деньги будут перечисляться на счет. – Проект будет запущен в пилотном режиме начиная со следующего года. В Уральске уже есть заинтересованные КСК, которые готовы внедрить новшество. Естественно, что изначально будет недоверие со стороны людей, они будут относиться скептически. Но эта модель уже показала свою эффективность в Туркестанской области. Там по городу уже установлены восемь таких площадок, и в данный момент они успешно функционируют. Люди могут обратиться к инвесторам, к государственным органам или к руководителям КСК, попросить установить подобные контейнеры и просто зарабатывать на своем мусоре, - добавил Владислав Голярко. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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