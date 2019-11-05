Не выбрасывать, а продавать мусор предлагают жителям Уральска

Теперь люди смогут не просто выкидывать мусор, а зарабатывать на нем, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель председателя общественного объединения "Истоки добра" Владислав Голярко, новый проект представляет собой форму управления бытовыми отходами. Жителям области предлагают не только сортировать мусор, но и зарабатывать на этом. – Для многих это может показаться чем-то нереальным. Сейчас люди просто выбрасывают мусор в общем пакете. Обслуживающие предприятия вывозят его на полигон, где отходы годами лежат и разлагаются. Мы пре