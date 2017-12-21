86-летняя Анна ХВОСТИКОВА в феврале 2017 года попала в сестринский дом поселка Енбек Теректинского района, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В феврале 2017 года социальные работники города Уральска начали бить тревогу, потому что квартира, где жила одинокая бабушка Анна ХВОСТИКОВА, "обросла" мусором и огромным количеством тараканов. Женщина не выносила мусор из своей квартиры более 20 лет. Она никогда не работала, попрошайничала у магазина и на эти деньги кормила бездомных животных. Сотрудники отдела занятости и социальных программ города Уральска поместили ее в в сестринском доме поселка Енбек Теректинского района для реабилитации. Спустя два месяца бабушку оформили в дом престарелых города Уральска. Как сообщила психолог Уральского центра оказания специальных социальных услуг Алима КАПАШЕВА, их постоялица очень изменилась за время прибывания у нас. - Когда она к нам приехала, ни с кем не контактировала, была очень замкнута. На ней сказалась ее прежняя одинокая жизнь. А теперь она с удовольствием посещает библиотеку, часто рассказывает свои воспоминания. Можно отметить, что бабушка очень добродушный человек. Правда, ухаживать за собой стала совсем недавно, - рассказала Алима КАПАШЕВА.