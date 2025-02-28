Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Не завышать цены на продукты во время месяца Рамадан попросил главный имам ЗКО

Месяц Рамадан начнется 1 марта.
Арайлым Усербаева
Не завышать цены на продукты во время месяца Рамадан попросил главный имам ЗКО

В этом году священный месяц Рамазан начинается 1 марта. А ночь с 26 на 27 марта – священная ночь Предопределения. 30 марта – начинается праздник Ораза айт.

В заседании Президиума Духовного управления мусульман Казахстана пожертвование фитр-садака утвердили в размере 655 тенге из расчета средней цены двух килограммов муки по стране.

Главный баннер

Главный имам ЗКО Самат Алибаев призвал жителей области принимать активное участие в благотворительных мероприятиях. Предпринимателей он попросил не завышать цены на социально значимые продукты, а напротив, больше делать благие дела. Обратился он и к владельцам общественных мест питания. Он призвал устанавливать приемлемые цены, а хозяев магазинов отказаться от продажи алкоголя. 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article