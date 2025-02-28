Не завышать цены на продукты во время месяца Рамадан попросил главный имам ЗКО

В этом году священный месяц Рамазан начинается 1 марта. А ночь с 26 на 27 марта – священная ночь Предопределения. 30 марта – начинается праздник Ораза айт.

В заседании Президиума Духовного управления мусульман Казахстана пожертвование фитр-садака утвердили в размере 655 тенге из расчета средней цены двух килограммов муки по стране.

Главный имам ЗКО Самат Алибаев призвал жителей области принимать активное участие в благотворительных мероприятиях. Предпринимателей он попросил не завышать цены на социально значимые продукты, а напротив, больше делать благие дела. Обратился он и к владельцам общественных мест питания. Он призвал устанавливать приемлемые цены, а хозяев магазинов отказаться от продажи алкоголя.