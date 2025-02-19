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Социум

Расписание поста на месяц Рамазан для жителей Уральска

В этом году священный для мусульман месяц Рамазан начинается 1 марта и продолжится до 29 марта.
Арайлым Усербаева
Расписание поста на месяц Рамазан для жителей Уральска

Священный для всех мусульман месяц Рамазан длится 30 дней и верующие должны соблюдать обязательный пост. Мусульмане в течение Оразы с первых лучей солнца до его заката соблюдают пост, воздерживаясь от еды, питья, курения и стремятся сохранять свой язык от сквернословия, а душу – от нечистых помыслов.

Утренняя трапеза должна быть окончена до рассвета, а вечернюю – ифтар – можно совершать только после заката. Для каждого региона расписание разное, в зависимости от времени заката и рассвета.

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В этом году священный месяц Рамазан начинается 1 марта. А ночь с 26 на 27 марта – священная ночь Предопределения. 30 марта – начинается праздник Ораза айт.

В заседании Президиума Духовного управления мусульман Казахстана пожертвование фитр-садака утвердили в размере 655 тенге из расчета средней цены двух килограммов муки по стране.

расписание ораза

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