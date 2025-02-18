ДУМК назвал дату начала месяца Рамазан и размер фитр-садака

Также уже опубликовано расписание оразы и намаза для каждого населенного пункта Казахстана.

Духовное управление мусульман Казахстана на своем сайте опубликовал информацию о начале священного месяца Рамазан в 2025 году.

— Согласно общей фетве, священный месяц Рамазан начинается 1 марта. Ночь с 26 на 27 марта – священная ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр). 30 марта – праздник Ораза айт. Сегодня на заседании Президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы был утвержден размер фитр-садака в размере 655 тенге по стране, исходя из средней цены двух килограммов муки, - говорится на сайте ДУМК.

Кроме того, опубликовано расписание оразы и намаза для каждого населенного пункта Казахстана. С ними можно ознакомиться здесь.