«Не женщина должна искать больницу»: Минздрав меняет правила для беременных

Изменения затронут и вызовы скорой помощи к заболевшим малышам до пяти лет.

В Казахстане пересмотрят систему медицинской помощи будущим мамам и детям до пяти лет. Главный акцент сделают на пациентках с рисками и работе экстренных служб, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Все изменения внедряют в рамках пятилетней программы "Дети Казахстана". По словам главы ведомства Акмарал Альназаровой, система должна стать удобной для человека, а не наоборот.

Главное нововведение касается беременных из групп риска: за каждой женщиной заранее закрепят ответственного врача, пропишут персональный план и конкретный роддом.

Региональным больницам строго запретили отказывать беременным в госпитализации - в том числе в выходные и праздники. Если пациентка обратилась за помощью, дежурные врачи обязаны принять её на месте и вызвать всех необходимых узких специалистов.

- При обращении беременной женщины медицинская помощь должна быть организована на месте. Не женщина должна искать больницу, а система здравоохранения должна обеспечить ей своевременную помощь, - подчеркнула глава Минздрава.

Изменения затронут и вызовы к заболевшим малышам до пяти лет. Минздрав обновляет алгоритмы для фельдшеров, чтобы полностью исключить случаи, когда медики недооценивают тяжесть состояния ребёнка. При любых сомнениях скорая будет обязана доставлять маленьких пациентов в стационар для полной диагностики.

Параллельно в перинатальных центрах ужесточат инфекционный контроль, а врачей поликлиник обяжут строго следить за патронажными визитами на дом после выписки матерей с новорождёнными.

Всего в рамках программы запланировано 30 крупных проектов - от модернизации детской инфраструктуры до постоянного обучения молодых врачей в регионах.