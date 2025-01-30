Небольшой снег, туман и гололед: синоптики о погоде в ЗКО 31 января

По данным РГП «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются снег, туман и гололед.

По данным РГП «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются снег, туман и гололед.

Западно-Казахстанская область

Ночью: температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов. На западе и севере области ожидается небольшой снег, туман и гололед. Ветер юго-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

Днем: температура будет варьироваться от 0 до +5 градусов. Осадков не ожидается, возможен туман и гололед.

Уральск

Ночью: до -3...-5 градусов. Переменная облачность, небольшой снег, туман и гололед. Ветер юго-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Днем: 0...+2 градуса. Переменная облачность, без осадков, возможен туман и гололед.

Актюбинская область

Ночью: от 0 до -5 градусов, на востоке до -8. На севере и востоке области возможен снег и низовая метель. На западе и севере области - туман. Ветер восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на севере и востоке до 15-20 метров в секунду.

Днем: от 0 до -5 градусов, на востоке до -8. Ожидается снег и низовая метель. На западе и севере региона - туман.

Атырауская область

Ночью: от 0 до -5 градусов, на востоке до -8. Осадков не ожидается. На западе, севере и юге области возможен туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Днем: от 0 до +5 градусов, на востоке области до -3. Осадков не ожидается, возможен туман.

Мангистауская область

Ночью: от -3 до +2 градусов. Осадков не ожидается. На северо-востоке области возможен туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Днем: от +4 до +9 градусов, без осадков.