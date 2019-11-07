Неделю с трупными червями и мухами живет пенсионерка в Уральске (фото, видео)

30 октября у этой пенсионерки в квартире было обнаружено тело её мертвой знакомой, которое разлагалось там около четырех дней, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель одной из клининговых компаний города Уральск Аман Калимов, их фирма занялась уборкой квартиры, где живет 77-летняя Людмила Кирильчева. Так зовут женщину, в квартире которой неделю назад был обнаружен разлагающийся труп ее знакомой. - Пару дней назад нам позвонила дочь Людмилы Кирильчевой. Сама она живет в Москве и попросила убраться в квартире, однако потом посчитала наши услуги дорогостоящими и отк