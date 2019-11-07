Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Неделю с трупными червями и мухами живет пенсионерка в Уральске (фото, видео)

30 октября у этой пенсионерки в квартире было обнаружено тело её мертвой знакомой, которое разлагалось там около четырех дней, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель одной из клининговых компаний города Уральск Аман Калимов, их фирма занялась уборкой квартиры, где живет 77-летняя Людмила Кирильчева. Так зовут женщину, в квартире которой неделю назад был обнаружен разлагающийся труп ее знакомой. - Пару дней назад нам позвонила дочь Людмилы Кирильчевой. Сама она живет в Москве и попросила убраться в квартире, однако потом посчитала наши услуги дорогостоящими и отк
Кристина Кобина
Неделю с трупными червями и мухами живет пенсионерка в Уральске (фото, видео)
30 октября у этой пенсионерки в квартире было обнаружено тело её мертвой знакомой, которое разлагалось там около четырех дней, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал руководитель одной из клининговых компаний города Уральск Аман Калимов, их фирма занялась уборкой квартиры, где живет 77-летняя Людмила Кирильчева. Так зовут женщину, в квартире которой неделю назад был обнаружен разлагающийся труп ее знакомой. - Пару дней назад нам позвонила дочь Людмилы Кирильчевой. Сама она живет в Москве и попросила убраться в квартире, однако потом посчитала наши услуги дорогостоящими и отказалась. Но в телефонном разговоре дочь сказала, что якобы ее мать не хочет переезжать к ней, хотя та ей предоставила отдельную комнату или квартиру, - рассказал Аман Калимов. - В настоящее время соседи говорят, она всех потеряла и единственная, кто к ней приходил, это женщина, которая недавно скончалась в этой квартире. Помочь ей некому, и мы на благотворительных началах взялись за эту работу. Аман Калимов отметил, что они вынесут всю мебель, уберут напольное покрытие до плиты, вывезут пожилую женщину подстригут, помоют, избавят от вшей и вернут в продезинфицированную квартиру. - Два-три дня она поживет на съемной квартире, очистим ее и уже позже приедет дезинфекция, также бесплатно проведет все процедуры, - сказал руководитель  клининговой компании. Со слов Амана Калимова, в квартире уже неделю на кровати лежат трупные "остатки" той женщины, которая там скончалась. - До сих пор в квартире присутствует выраженный трупный запах, вонь. Всюду мусор, плесень. Обитает рой мух и множество трупных червей, который летают и ползают по всей квартире. Также квартира наполнена клопами и тараканами. Бабушка живет во этом всем уже неделю, - говорит руководитель клининговой компании. Также Аман Калимов рассказал, что, со слов соседей, труп мертвой женщины забирали не в пакете, а в обычной тряпке и вся жидкость текла на лестничные пролеты с пятого по первый этаж. Соседи опасаются, что в их квартиры заползут черви, а также насекомые. Помимо этого, беспокоит их и невыносимый трупный запах. Чтобы он не проник в их жилье, они закрывают щели вдоль двери тряпками, пропитанными хлором. Однако это спасает слабо. - Никто ничего не предпринимает, наверное, необходимо закрепить социального работника. Я живу через стенку. Говорили, что бабушку определили в психдиспансер, на самом деле она находится дома. Ее посчитали адекватной. Будет ли нормальный человек жить с трупом? Да там клопы, вши, тараканы, вся живность размножается при полной антисанитарии. И еще от разложения трупа остались мухи и черви. У нас маленькие дети, у входа в нашу квартиру лежит тряпка с хлоркой, это разве нормально? Я очень переживаю, что распространится какая-нибудь опасная для жизни инфекция, - говорит соседка Нургуль Апенова. Хозяйка квартиры Людмила Кирильчева отметила, что в свои годы чувствует себя прекрасно, на здоровье не жалуется, однако многое уже забывает. - Меня не забирали ни в какую клинику. Выпиваю я редко, только когда приходят гости. Весь день сижу, читаю книги. Убираюсь в квартире редко, а мухи и тараканы не знаю откуда, наверное, окна открыты были, с улицы налетели, - рассказала Людмила Кирильчева. - Я не знаю, кто у меня убираются, вот пришли, помогают. Помню, вчера с ними чай пила. Социального работника у меня нет. Дочь живет в Московской области. В пресс-службе департамента полиции ЗКО информацию о том, что пожилая женщина была возвращена домой из психдиспансера, подтвердили. - Бабушка вела себя не агрессивно, ее вернули домой в этот же день, - заверили в ведомстве. В отделе занятости и социальных программ города Уральска пояснили, что Людмила Кирильчева получает пенсию в размере 87 269 тенге в месяц. - За материальной помощью не обращалась, жилищную помощь на коммунальные услуги не получает. На обслуживании в Территориальном центре социального обслуживания пенсионеров и инвалидов отдела занятости и социальных программ не состоит, - пояснили в отделе занятости и социальной защиты. - Для того, чтобы за ней был прикреплен социальный работник, должно поступить заявление от родственников или же от самой бабушки. Позже в отделе занятости и соцпрограмм сообщили, что в ближайшее время будет составлен акт материально-бытового положения специалистами «Территориальный центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов отдела занятости и социальных программ». Стоит отметить, вывоз мебели и мусора из квартиры Людмилы Кирильчевой на городскую свалку был организован акиматом города Уральска. Напомним, 30 октября в квартире пенсионерки спасателями ДЧС было обнаружено тело её знакомой после того, как они вскрыли заблокированную дверь. Позже выяснилось, тело женщины пролежало в квартире 3-4 дня, хозяйка квартиры - 77-летняя пенсионерка Людмила Кирильчева все это время также находилась в квартире.
 
Аман Калимов
Нургуль Апенова
Людмила Кирильчева Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
труп черви

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article