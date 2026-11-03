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Здоровье

«Недопустимо, чтобы покупали за свой счет»: Бектенов потребовал искоренить сбои в выдаче бесплатных лекарств

По итогам обсуждения глава правительства дал Министерству здравоохранения ряд конкретных поручений.
Варвара Тыщенко
«Недопустимо, чтобы покупали за свой счет»: Бектенов потребовал искоренить сбои в выдаче бесплатных лекарств
Иллюстративное фото из архива "МГ"

На заседании правительства премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов раскритиковал сбои в обеспечении граждан гарантированными медикаментами и потребовал ускорить развитие цифровых сервисов контроля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина подчеркнул, что цифровые инструменты должны давать 100-процентную гарантию того, что препараты доходят до людей, а не остаются на бумаге.

- Сейчас значительно расширяется применение электронных рецептов и цифрового подтверждения выдачи лекарств. Доля обеспечения через "Социальный кошелек" превысила 80%. Нужно и дальше развивать этот механизм, чтобы был гарантирован не только учет, но и фактическое получение пациентом положенного препарата. Также необходимо заблаговременно выявлять дефицит лекарств, оперативно перераспределять препараты между медицинскими организациями и не допускать перебоев в лечении. Недопустимо, чтобы при наличии закупленных лекарственных средств пациенты не получали их вовремя либо покупали бы их за собственный счет, - заявил Олжас Бектенов.

Как отметил премьер-министр, серьезным рычагом в наведении порядка уже стала обязательная система маркировки медикаментов, действующая с 2024 года. Она позволяет в реальном времени отслеживать товарные остатки, предотвращать дефицит и оперативно пресекать любые нарушения.

По итогам обсуждения глава правительства дал Министерству здравоохранения ряд конкретных поручений:

  • обеспечить полный цифровой мониторинг движения медикаментов вплоть до их вручения пациенту;
  • ужесточить контроль за соблюдением предельных розничных цен и строго пресекать ценовые спекуляции;
  • задействовать систему маркировки для выявления и блокировки перепродажи лекарств, выделенных для бесплатной выдачи.

- Нужно обеспечить полный охват пациентов и рациональное использование бюджетных средств. Главный результат этой работы должен заключаться в гарантированном и своевременном получении пациентом необходимых препаратов, - резюмировал Олжас Бектенов.

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