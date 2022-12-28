Недостроенный концертный зал за 3 млрд тенге снесут в Атырау

Фундамент концертного зала был заложен в 2011 год, передаёт Atpress.kz. Фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Атыраускую область поручил построить в Атырау культурно-творческий центр для талантливой молодёжи имени Курмангазы. В связи с этим, по словам заместителя акима области Жасулана Бисембиева, недостроенный концертный зал будет полностью снесён и вместо него построят новый творческий центр. - Сейчас строители и ответственные за отрасль ведут соответствующие работы. После разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы в СМИ будет