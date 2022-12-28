- Сейчас строители и ответственные за отрасль ведут соответствующие работы. После разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы в СМИ будет проведена открытая презентация, - сообщил Бисембиев на брифинге в РСК.Фундамент концертного зала заложили в 2011 году. На его строительство из бюджета выделили три миллиарда тенге. Работы велись круглосуточно с двойным опережением графика. Однако в 2012 году в отношении владельца ТОО «Снабойлстрой» возбудили уголовное дело, и стройка остановилась. А в 2014 году областной маслихат принял решение, что продолжать строительство невыгодно. Железобетонные конструкции концертного зала, металлические конструкции сильно устарели и не могут быть использованы в дальнейшем. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Недостроенный концертный зал за 3 млрд тенге снесут в Атырау
Фундамент концертного зала был заложен в 2011 год, передаёт Atpress.kz. Фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Атыраускую область поручил построить в Атырау культурно-творческий центр для талантливой молодёжи имени Курмангазы. В связи с этим, по словам заместителя акима области Жасулана Бисембиева, недостроенный концертный зал будет полностью снесён и вместо него построят новый творческий центр. - Сейчас строители и ответственные за отрасль ведут соответствующие работы. После разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы в СМИ будет