Начальник управления комитета административной полиции МВД Асет Оспанов отметил, что преступления в отношении детей всегда вызывают особую тревогу. Почти треть из всех совершенных против детей правонарушений составляют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Он назвал ряд факторов, способствующих распространению данного вида злодеяния.

– Согласно анализу, совершению насилия против них способствуют усиливающаяся виртуализация социальной жизни и недостаточный контроль со стороны взрослых за ребенка в социальных сетях. Зачастую к этому приводят сложные семейные отношения, отсутствие доверительных отношений между родителем и ребенком, негативное влияние интернет-ресурсов и СМИ, девиантное поведение самих потерпевших и их правовой нигилизм. Сейчас дети активно пользуются приложениями Instagram, Tik-Tok, в которых свободно распространяется контент, наносящий вред здоровью и развитию детей, формирующий негативный стереотип поведения. Зачастую дети не дают родителям свой телефон, запрещают проверять ссылки, которыми интересовался подросток. Согласно материалам уголовных дел подростки становятся жертвами сексуальных преступлений после знакомства в интернете и переписки через социальные сети и мессенджеры", - сказал Асет Оспанов.

Он так же подчеркнул, что с начала 2024 года среди подростков было выявлено 1400 неформальных лидеров. Они склоны к совершению антиобщественных действий. Всех их взяли под контроль органов внутренних дел. Пресечено 40 фактов вымогательств со стороны несовершеннолетних.