Образование является одним из важных аспектов формирования знаний, необходимых для реализации прав и свобод человека. На сегодняшний день в нашей стране функционируют 13 духовных учебных заведений. Из них: по линии исламского направления – 11, в которые входят 1 - университет «Нур-Мубарак», 9 - медресе-колледжей, 1 - Исламский институт повышения квалификации имамов при ДУМК», по линии христианского направления – 2, в них входит 1 – Алматинская православная духовная семинария и 1 – Межъепархиальная высшая духовная семинария «Мария – Матерь Церкви».

Семинарии и медресе

Алматинская православная духовная семинария в 2016 году получила лицензию на право осуществления образовательной деятельности в соответствии с законодательством Казахстана. Алматинская семинария – это высшее духовное учебное заведение. Здесь готовят клириков, регентов и псаломщиков для казахстанских приходов.

В течение всего периода обучения студенты осваивают основной корпус богословских наук, включающий вероучительные дисциплины, богословие, библеистику, церковную историю, древние и новые языки. А в прошлом году появились новые дисциплины, такие как «Психология», «SMM-технологии», «Журналистика», «Юриспруденция», «Экономика».

Межъепархиальная Высшая Духовная Семинария «Мария — Матерь Церкви» является единственной католической семинарией для подготовки священников во всей Средней Азии. Она находится в Караганде. В учебное заведение принимаются неженатые крещёные мужчины католического вероисповедания, независимо от национальности и социальной принадлежности. В семинарии могут учиться не только граждане Казахстана, но и иностранцы. При этом одним из требований является наличие среднего образования и опыта работы в приходе. По словам руководства семинарии, желающий обучаться должен искренне хотеть служить Богу. Помимо учебы студенты активно занимаются спортом и много читают.

В Уральске находится один из колледжей-медресе «Орал» и расположен он на территории одной из старейших мечетей города. Это – мечеть имени Тажиден батыра, которая находится в районе центрального рынка. Учебное учреждение впервые распахнуло свои двери в 2008 году. Инициатором открытия медресе стал главный имам Уральской центральной мечети Смайыл Сейтбек. Колледж является частным и находится в ведении Духовного управления мусульман Казахстана.

Фото Ивана Повытчикова

Директор медресе Талгат Искалиев - один из первых выпускников колледжа. По его словам, на сегодняшний день в учебном заведении получают знание 55 мужчин в возрасте от 17 до 50 лет. Поступить в медресе стремятся не только мужчины из Западно-Казахстанской области, но и Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и центральных областей страны.

Каждый делает свой выбор сам

Основное направление – это религиозное образование. Учащихся здесь принято называть воспитанниками, так как в медресе они получают не только знания, но и воспитание. Выпускникам выдается диплом государственного образца. По завершению обучения у них есть выбор – продолжить образование или работать имамами. Каждый делает свой выбор сам.

– Наши выпускники в будущем могут продолжить обучение в университете и стать исламоведами, религиоведами, преподавателями арабского языка и литературы, переводчиками. Кроме этого, они могут поступить в учебные заведения стран, с которыми мы заключили меморандум. За время обучения в медресе наши воспитанники в совершенстве осваивают арабский язык, познают тонкости религии и традиции казахского народа, - рассказывает Талгат Искалиев.

Поступить в медресе можно после собеседования, которое проводит представитель Духовного управления мусульман Казахстана и руководство учебного заведения. Мнение о том, что сюда попадают «трудные» дети является стереотипом. Многие воспитанники с отличием закончили школу.

В стенах медресе действуют строгие правила, соблюдать которые обязаны все. К примеру, воспитанникам не разрешается пользоваться телефонами, ведь гаджеты могут «украсть» всё свободное время, которое можно было бы посвятить чтению книг. Смартфоны выдаются лишь в выходные дни. За порядком следят воспитатели. По мнению директора, именно чтение книг и ежедневный труд являются лучшими инструментами воспитания.

– Они сами стирают, сами гладят. В общем полностью обслуживают себя сами. Мы учим их быть самостоятельными. Вместе с тем наши учителя прививают воспитанникам уважение к старшим. За всю историю медресе не было ни одного случая, когда наши ученики оказывались в центре каких-то скандалов, конфликтных ситуаций и прочего. Воспитанники по вечерам не ходят по улицам, не гуляют допоздна, - рассказывает Талгат Искалиев. Распорядок дня воспитанников

Утро воспитанников начинается в 5:40. Далее проводят гигиенические процедуры, занимаются уборкой помещений, завтракают, готовятся к урокам, совершают утренний намаз и приступают к занятиям.

После уроков воспитанники идут обедать. Потом обеденная молитва и ученикам даётся время для отдыха. Тихий час, по словам Талгата Искалиева, способствует лучшему усвоению знаний и повышает работоспособность головного мозга, а также компенсирует ранний подъем. После отдыха воспитанников ждут дополнительные занятия, где восполняются пробелы, и они более углубленно изучают арабский язык.

После вечернего намаза воспитанники ужинают и начинают подготовку к завтрашним занятиям и выполняют домашнее задание. Проверять готовность должен воспитатель. Их, кстати, в медресе двое. Один дежурит днем, второй – ночью. После этого совершается ночной намаз и на этом день воспитанников завершается.

В свободное время они могут заниматься личными делами: стирать, гладить, заниматься спортом либо отдыхать. К слову, практически все воспитанники любят спорт, ходят на футбол, катаются на лыжах, в теплое время года выходят на природу. Во время обучения в медресе воспитанникам выплачивается стипендия.

В медресе работает высококвалифицированный штат педагогов, среди которых преподаватели из Египта и Турции, а также выпускники престижных исламских вузов мира. Кстати, иностранные преподаватели разговаривают с воспитанниками на арабском языке. Заработную плату им выплачивает государство и духовное управление мусульман Казахстана. Остальные расходы медресе, такие как покупка продуктов, оплата коммунальных услуг, налогов несут несутся за счет спонсоров и меценатов.

Таких медресе по Казахстану девять, и во всех действует одни правила и обучают по одной учебной программе.

В 2024 году колледж медресе «Орал» оканчивают 18 выпускников, шестеро из которых хотят продолжить учебу.

Фото Ивана Повытчикова

31-летний Пана Бердекен является студентом третьего курса и готовится к выпуску. В религию он пришел подростком, а в более зрелом возрасте Пана решил учиться. Родители поддержали решение сына.

– Чтобы человек заинтересовался чем-то, он должен своими глазами всё увидеть, услышать своими ушами и прочувствовать. Только потом он может принять окончательное верное решение. Я так и сделал. Пришел, увидел, мне понравилось, и я понял, что это моё. Здесь я смог научиться многому, избавиться от плохих качеств, таких как несдержанность, суета и так далее. Далее планирую продолжить свое обучение. Иногда я жалею, что не пришел раньше. Но потом понимаю, что именно в этот момент я должен был оказаться именно здесь, — говорит он.

Особую поддержку Пана оказала его мама. О ней, кстати, мужчина отзывается очень тепло. Учитель по образованию, начитанная женщина отнеслась с пониманием к выбору сына, сказав, что любое начатое дело нужно доводить до конца. Да и в образовании она никогда не ограничивала своего ребенка, старалась дать разносторонние и качественные знания. Отец Паны скончался несколько лет назад. Пана не успел еще обзавестись семьей, однако в будущем непременно планирует отправить сыновей учиться в медресе. Он уверен, что здесь плохому не научат, напротив, дадут не только образование, но и воспитание, которого порой так не хватает современной молодежи.

Воспитанник медресе Нурбек Конысов. Фото Ивана Повытчикова

Другой воспитанник медресе 23-летний Нурбек Конысов приехал учиться из Акжайыкского района. Молодой человек говорит, что рос в религиозной среде, поэтому с детства интересовался этой темой. Однако совершать намаз он не торопился.

– Большинство моих одноклассников и друзей были верующими. Но после школы я не сразу пришел в медресе. Поступил в музыкальной колледж имени Курмангазы, а после отслужил в армии и отдал долг Родине. Потом я работал в сфере строительства, с друзьями брали объемы и выполняли их. Самое интересное – где бы я ни был, везде находился человек, который советовал мне получить религиозное образование. Это были самые разные люди из самых разных сфер. Наверное, это был знак. Я решил попробовать и пришел сюда. Мне здесь всё нравится, ребята очень хорошие, педагоги образованные, условия содержания не вызывают нареканий. Другими словами, я получаю удовольствие от учебы, - говорит Нурбек.

Родители юноши не являются религиозными людьми, и вначале неоднозначно отреагировали на решение сына. Но позже, обдумав ситуацию, всё же решили поддержать Нурбека. Напоследок юноша назвал три негативных качества, от которых помогла избиться учеба в медресе – это несдержанность, раздражительность и невежество. Кроме этого, проводить долгое время в стенах медресе молодому юноше было сложно. Но со временем он привык, и сейчас чувствует себя комфортнее именно здесь.

Руководитель центра изучения проблем религий по ЗКО Мейрамбек Кабдоллин. Фото Ивана Повытчикова

Руководитель центра изучения проблем религий по ЗКО Мейрамбек Кабдоллин говорит, что после обретения Независимости в Казахстане почувствовалась острая нехватка квалифицированных кадров в этой области. Люди нуждались в знаниях на тему религий, многие решили получить их за границей.

– Молодежь устремилась в другие страны. Но это было чревато последствиями, поэтому решено было организовать качественное отечественное религиозное образование. Сейчас можно с уверенностью сказать, что казахстанские учебные заведение могут в полной мере обеспечить казахстанцев знаниями в сфере религий. К примеру, по специальности «Исламоведение» проводит обучение университет «Нур-Мубарак», по специальности «Теология». По «Религиоведению» еще пять университетов», — говорит он.

Казахстанские медресе и семинарии отвечают всем международным требованиям. Сегодня в духовных учебных заведениях Казахстана обучается более трех тысяч человек.