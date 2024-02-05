Образование является одним из важных аспектов формирования знаний, необходимых для реализации прав и свобод человека. На сегодняшний день в нашей стране функционируют 13 духовных учебных заведений. Из них: по линии исламского направления – 11, в которые входят 1 - университет «Нур-Мубарак», 9 - медресе-колледжей, 1 - Исламский институт повышения квалификации имамов при ДУМК», по линии христианского направления – 2, в них входит 1 – Алматинская православная духовная семинария и 1 – Межъепархиальная высшая духовная семинария «Мария – Матерь Церкви».
Семинарии и медресе
Алматинская православная духовная семинария в 2016 году получила лицензию на право осуществления образовательной деятельности в соответствии с законодательством Казахстана. Алматинская семинария – это высшее духовное учебное заведение. Здесь готовят клириков, регентов и псаломщиков для казахстанских приходов.
В течение всего периода обучения студенты осваивают основной корпус богословских наук, включающий вероучительные дисциплины, богословие, библеистику, церковную историю, древние и новые языки. А в прошлом году появились новые дисциплины, такие как «Психология», «SMM-технологии», «Журналистика», «Юриспруденция», «Экономика».
Межъепархиальная Высшая Духовная Семинария «Мария — Матерь Церкви» является единственной католической семинарией для подготовки священников во всей Средней Азии. Она находится в Караганде. В учебное заведение принимаются неженатые крещёные мужчины католического вероисповедания, независимо от национальности и социальной принадлежности. В семинарии могут учиться не только граждане Казахстана, но и иностранцы. При этом одним из требований является наличие среднего образования и опыта работы в приходе. По словам руководства семинарии, желающий обучаться должен искренне хотеть служить Богу. Помимо учебы студенты активно занимаются спортом и много читают.
В Уральске находится один из колледжей-медресе «Орал» и расположен он на территории одной из старейших мечетей города. Это – мечеть имени Тажиден батыра, которая находится в районе центрального рынка. Учебное учреждение впервые распахнуло свои двери в 2008 году. Инициатором открытия медресе стал главный имам Уральской центральной мечети Смайыл Сейтбек. Колледж является частным и находится в ведении Духовного управления мусульман Казахстана.
Директор медресе Талгат Искалиев - один из первых выпускников колледжа. По его словам, на сегодняшний день в учебном заведении получают знание 55 мужчин в возрасте от 17 до 50 лет. Поступить в медресе стремятся не только мужчины из Западно-Казахстанской области, но и Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и центральных областей страны.
Каждый делает свой выбор сам
Основное направление – это религиозное образование. Учащихся здесь принято называть воспитанниками, так как в медресе они получают не только знания, но и воспитание. Выпускникам выдается диплом государственного образца. По завершению обучения у них есть выбор – продолжить образование или работать имамами. Каждый делает свой выбор сам.
– Наши выпускники в будущем могут продолжить обучение в университете и стать исламоведами, религиоведами, преподавателями арабского языка и литературы, переводчиками. Кроме этого, они могут поступить в учебные заведения стран, с которыми мы заключили меморандум. За время обучения в медресе наши воспитанники в совершенстве осваивают арабский язык, познают тонкости религии и традиции казахского народа, - рассказывает Талгат Искалиев.
Поступить в медресе можно после собеседования, которое проводит представитель Духовного управления мусульман Казахстана и руководство учебного заведения. Мнение о том, что сюда попадают «трудные» дети является стереотипом. Многие воспитанники с отличием закончили школу.
В стенах медресе действуют строгие правила, соблюдать которые обязаны все. К примеру, воспитанникам не разрешается пользоваться телефонами, ведь гаджеты могут «украсть» всё свободное время, которое можно было бы посвятить чтению книг. Смартфоны выдаются лишь в выходные дни. За порядком следят воспитатели. По мнению директора, именно чтение книг и ежедневный труд являются лучшими инструментами воспитания.
– Они сами стирают, сами гладят. В общем полностью обслуживают себя сами. Мы учим их быть самостоятельными. Вместе с тем наши учителя прививают воспитанникам уважение к старшим. За всю историю медресе не было ни одного случая, когда наши ученики оказывались в центре каких-то скандалов, конфликтных ситуаций и прочего. Воспитанники по вечерам не ходят по улицам, не гуляют допоздна, - рассказывает Талгат Искалиев.
Распорядок дня воспитанников
Утро воспитанников начинается в 5:40. Далее проводят гигиенические процедуры, занимаются уборкой помещений, завтракают, готовятся к урокам, совершают утренний намаз и приступают к занятиям.
После уроков воспитанники идут обедать. Потом обеденная молитва и ученикам даётся время для отдыха. Тихий час, по словам Талгата Искалиева, способствует лучшему усвоению знаний и повышает работоспособность головного мозга, а также компенсирует ранний подъем. После отдыха воспитанников ждут дополнительные занятия, где восполняются пробелы, и они более углубленно изучают арабский язык.
После вечернего намаза воспитанники ужинают и начинают подготовку к завтрашним занятиям и выполняют домашнее задание. Проверять готовность должен воспитатель. Их, кстати, в медресе двое. Один дежурит днем, второй – ночью. После этого совершается ночной намаз и на этом день воспитанников завершается.
В свободное время они могут заниматься личными делами: стирать, гладить, заниматься спортом либо отдыхать. К слову, практически все воспитанники любят спорт, ходят на футбол, катаются на лыжах, в теплое время года выходят на природу. Во время обучения в медресе воспитанникам выплачивается стипендия.
В медресе работает высококвалифицированный штат педагогов, среди которых преподаватели из Египта и Турции, а также выпускники престижных исламских вузов мира. Кстати, иностранные преподаватели разговаривают с воспитанниками на арабском языке. Заработную плату им выплачивает государство и духовное управление мусульман Казахстана. Остальные расходы медресе, такие как покупка продуктов, оплата коммунальных услуг, налогов несут несутся за счет спонсоров и меценатов.
Таких медресе по Казахстану девять, и во всех действует одни правила и обучают по одной учебной программе.
31-летний Пана Бердекен является студентом третьего курса и готовится к выпуску. В религию он пришел подростком, а в более зрелом возрасте Пана решил учиться. Родители поддержали решение сына.
– Чтобы человек заинтересовался чем-то, он должен своими глазами всё увидеть, услышать своими ушами и прочувствовать. Только потом он может принять окончательное верное решение. Я так и сделал. Пришел, увидел, мне понравилось, и я понял, что это моё. Здесь я смог научиться многому, избавиться от плохих качеств, таких как несдержанность, суета и так далее. Далее планирую продолжить свое обучение. Иногда я жалею, что не пришел раньше. Но потом понимаю, что именно в этот момент я должен был оказаться именно здесь, — говорит он.
Особую поддержку Пана оказала его мама. О ней, кстати, мужчина отзывается очень тепло. Учитель по образованию, начитанная женщина отнеслась с пониманием к выбору сына, сказав, что любое начатое дело нужно доводить до конца. Да и в образовании она никогда не ограничивала своего ребенка, старалась дать разносторонние и качественные знания. Отец Паны скончался несколько лет назад. Пана не успел еще обзавестись семьей, однако в будущем непременно планирует отправить сыновей учиться в медресе. Он уверен, что здесь плохому не научат, напротив, дадут не только образование, но и воспитание, которого порой так не хватает современной молодежи.
Другой воспитанник медресе 23-летний Нурбек Конысов приехал учиться из Акжайыкского района. Молодой человек говорит, что рос в религиозной среде, поэтому с детства интересовался этой темой. Однако совершать намаз он не торопился.
– Большинство моих одноклассников и друзей были верующими. Но после школы я не сразу пришел в медресе. Поступил в музыкальной колледж имени Курмангазы, а после отслужил в армии и отдал долг Родине. Потом я работал в сфере строительства, с друзьями брали объемы и выполняли их. Самое интересное – где бы я ни был, везде находился человек, который советовал мне получить религиозное образование. Это были самые разные люди из самых разных сфер. Наверное, это был знак. Я решил попробовать и пришел сюда. Мне здесь всё нравится, ребята очень хорошие, педагоги образованные, условия содержания не вызывают нареканий. Другими словами, я получаю удовольствие от учебы, - говорит Нурбек.
Родители юноши не являются религиозными людьми, и вначале неоднозначно отреагировали на решение сына. Но позже, обдумав ситуацию, всё же решили поддержать Нурбека. Напоследок юноша назвал три негативных качества, от которых помогла избиться учеба в медресе – это несдержанность, раздражительность и невежество. Кроме этого, проводить долгое время в стенах медресе молодому юноше было сложно. Но со временем он привык, и сейчас чувствует себя комфортнее именно здесь.
Руководитель центра изучения проблем религий по ЗКО Мейрамбек Кабдоллин говорит, что после обретения Независимости в Казахстане почувствовалась острая нехватка квалифицированных кадров в этой области. Люди нуждались в знаниях на тему религий, многие решили получить их за границей.
– Молодежь устремилась в другие страны. Но это было чревато последствиями, поэтому решено было организовать качественное отечественное религиозное образование. Сейчас можно с уверенностью сказать, что казахстанские учебные заведение могут в полной мере обеспечить казахстанцев знаниями в сфере религий. К примеру, по специальности «Исламоведение» проводит обучение университет «Нур-Мубарак», по специальности «Теология». По «Религиоведению» еще пять университетов», — говорит он.
Казахстанские медресе и семинарии отвечают всем международным требованиям. Сегодня в духовных учебных заведениях Казахстана обучается более трех тысяч человек.