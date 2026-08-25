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Социум

Нефтяные отходы горели на территории Атырауского НПЗ

Пожар произошел сегодня в 12:35 на осадителе механических очистных сооружений закрытого типа.
Арайлым Усербаева
Нефтяные отходы горели на территории Атырауского НПЗ
Стоп-кадр из видео

Пожар произошел сегодня, 25 августа, в 12:35 на осадителе механических очистных сооружений закрытого типа на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Горел нефтешлам, находящийся внутри осадителя. 

Нефтешлам (нефтяной шлам) - это опасные отходы, которые образуются при добыче, транспортировке, переработке нефти и очистке сточных вод на нефтеперерабатывающих заводах.

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В момент возгорания никаких работ на объекте не проводилось. Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших нет. В АНПЗ заявили, что завод продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщили в МЧС РК, сигнал о задымлении поступил на пульт 112 в 12:55.

Из-за специфики объекта подразделения МЧС сразу отправили на место по повышенному рангу вызова. На АНПЗ развернули оперативный штаб для координации действий. В тушении задействовали около 65 человек и 19 единиц техники — экстренные службы МЧС, сотрудников "Семсер өрт сөндіруші", пожарные команды аэропорта АТМА и аварийно-спасательную службу компании NCOC.

Огонь удалось локализовать в 13:42, после чего горение полностью ликвидировали. Пострадавших в результате происшествия нет.

Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты, ситуация находится под контролем.

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