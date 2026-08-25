Нефтяные отходы горели на территории Атырауского НПЗ

Пожар произошел сегодня в 12:35 на осадителе механических очистных сооружений закрытого типа.

Пожар произошел сегодня, 25 августа, в 12:35 на осадителе механических очистных сооружений закрытого типа на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Горел нефтешлам, находящийся внутри осадителя.

Нефтешлам (нефтяной шлам) - это опасные отходы, которые образуются при добыче, транспортировке, переработке нефти и очистке сточных вод на нефтеперерабатывающих заводах.

В момент возгорания никаких работ на объекте не проводилось. Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших нет. В АНПЗ заявили, что завод продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщили в МЧС РК, сигнал о задымлении поступил на пульт 112 в 12:55.

Из-за специфики объекта подразделения МЧС сразу отправили на место по повышенному рангу вызова. На АНПЗ развернули оперативный штаб для координации действий. В тушении задействовали около 65 человек и 19 единиц техники — экстренные службы МЧС, сотрудников "Семсер өрт сөндіруші", пожарные команды аэропорта АТМА и аварийно-спасательную службу компании NCOC.

Огонь удалось локализовать в 13:42, после чего горение полностью ликвидировали. Пострадавших в результате происшествия нет.

Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты, ситуация находится под контролем.