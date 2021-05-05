Обезопасьте себя и жизни других людей – установите качественный кабель!Каждый кабель состоит из двух и более медных жил определенного сечения. В свою очередь жилы в кабеле могут быть монолитными или многопроволочными. Наиболее популярными для проводки в доме и квартире являются следующие типы проводов: ВВГ, NYM. Если вы не знаете, что значат эти сокращения, то вам помогут специалисты «ОК Орал Кабель». Почему именно они? Да потому что у них собственное производство в Уральске и они несут гарантию за свою продукцию. Зачем нужна их помощь? Затем, что неправильно выбранная проводка может привести к печальным последствиям, например, к возгоранию в квартире или доме. Кто будет отвечать за кабель, купленный на рынке, если он не дай бог загорится? Правильно – никто. А тут и гарантия, и рекомендации, какой кабель правильно выбрать – для квартиры, дома или гаража. После того, как выбрали тип провода, надо разобраться с сечением. Существует целая таблица соответствий сечения провода и нагрузки! Не знали? А вот ребята из «ОК Орал Кабель» знают и с удовольствием подскажут какое сечение вам нужно выбрать. И да, не забудьте определиться с количеством «жил». Это тоже важно знать, чтобы потом не брать кредит на переделку ремонта или, не дай бог, на устранение последствий пожара. Самое главное – они несут ответственность за свою продукцию, так что не надо будет переживать за проводку «сгорит-не сгорит» Чтобы убедиться в том, что они знают, что делают, надо просто позвонить: 8 (7112) 93-34-28 или заказать обратный звонок на сайте, и ездить никуда не надо. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Неисправная проводка – одна из глобальных причин пожаров и гибели людей
Ежегодная статистика показывает огромное количество пожаров, причиной которых была именно неисправная проводка. Только в прошлом году в нашей области произошло 618 пожаров, в которых погибли 12 человек, получили травмы и ожоги 19 человек. Из этого количества 154 пожара произошли именно по причине замыкания и неисправностей электропроводов. А теперь задумайтесь: стоит ли таких человеческих жертв и уничтожения имущества равнодушное отношение к такому вопросу, как ремонт электропроводки в доме или в любом другом помещении? Обезопасьте себя и жизни других людей – установите качественный кабель! Ка