Неисправная проводка – одна из глобальных причин пожаров и гибели людей

Ежегодная статистика показывает огромное количество пожаров, причиной которых была именно неисправная проводка. Только в прошлом году в нашей области произошло 618 пожаров, в которых погибли 12 человек, получили травмы и ожоги 19 человек. Из этого количества 154 пожара произошли именно по причине замыкания и неисправностей электропроводов. А теперь задумайтесь: стоит ли таких человеческих жертв и уничтожения имущества равнодушное отношение к такому вопросу, как ремонт электропроводки в доме или в любом другом помещении? Обезопасьте себя и жизни других людей – установите качественный кабель! Ка