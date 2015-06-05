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Происшествия

Неизвестная болезнь косит домашний скот в Актюбинской области

В Иргизском районе Актюбинской области гибнет теперь и домашняя скотина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта khabar.kz Как рассказал аким района Мейрхан ДУАНБЕКОВ, в течение недели в различных крестьянских хозяйствах погибло порядка 20 голов крупного рогатого скота. По словам чиновника, сотрудники ветеринарной службы уже взяли пробы для лабораторных исследований. Результаты будут известны не раньше, чем через 10 дней. - Сказать, что это как-то связано с массовой гибелью сайги мы не можем, потому что крестьянские хозяйства, где зафиксирован падеж скотины, нах
gorod
Неизвестная болезнь косит домашний скот в Актюбинской области
В Иргизском районе Актюбинской области гибнет теперь и домашняя скотина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта khabar.kz
Иллюстративное фото с сайта khabar.kz
 Иллюстративное фото с сайта khabar.kz Как рассказал аким района Мейрхан ДУАНБЕКОВ, в течение недели в различных крестьянских хозяйствах погибло порядка 20 голов крупного рогатого скота. По словам чиновника, сотрудники ветеринарной службы уже взяли пробы для лабораторных исследований. Результаты будут известны не раньше, чем через 10 дней. - Сказать, что это как-то связано с массовой гибелью сайги мы не можем, потому что крестьянские хозяйства, где зафиксирован падеж скотины, находятся не на пути миграции сайги. Такого, чтобы за короткое время погибло так много животных, в районе никогда не было, - рассказал аким Иргизского района Мейрхан ДУАНБЕКОВ.
гибель

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