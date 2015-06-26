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Шоу-бизнес

Неизвестные обстреляли квартиру Валерии и Иосифа Пригожина

В этот момент певица и продюсер находились на гастролях сообщает SUPER.RU Несколько часов назад окно квартиры Валерии и Иосифа Пригожина в районе Крылатское разлетелось от выстрела. Неизвестные, вооруженные пневматическим оружием, целились в спальню звездной пары, пока те находились на гастролях на Дальнем Востоке. Как удалось выяснить SUPER, в квартире в этот момент, предположительно, находились дети Валерии — 22-летняя Анна, 18-летний Арсений, 20-летний Артемий — и домработница. На месте происшествия уже работают правоохранительные органы. Сами 46-летний продюсер и 47-летняя певица комментир
gorod
Неизвестные обстреляли квартиру Валерии и Иосифа Пригожина
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В этот момент певица и продюсер находились на гастролях сообщает SUPER.RU Несколько часов назад окно квартиры Валерии и Иосифа Пригожина в районе Крылатское разлетелось от выстрела. Неизвестные, вооруженные пневматическим оружием, целились в спальню звездной пары, пока те находились на гастролях на Дальнем Востоке. Как удалось выяснить SUPER, в квартире в этот момент, предположительно, находились дети Валерии — 22-летняя Анна, 18-летний Арсений, 20-летний Артемий — и домработница. На месте происшествия уже работают правоохранительные органы. Сами 46-летний продюсер и 47-летняя певица комментировать инцидент отказались.
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 Напомним, несколько дней назад Иосиф Пригожин был вовлечен в скандал по поводу переноса музыкального фестиваля «Кубана» из России в Латвию. Похожее нападение в этом году было совершено на офис режиссера Никиты Михалкова — неизвестные обстреляли окна студии «Тритэ». Источник фото: SUPER, Архивы

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