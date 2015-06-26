Неизвестные обстреляли квартиру Валерии и Иосифа Пригожина

В этот момент певица и продюсер находились на гастролях сообщает SUPER.RU Несколько часов назад окно квартиры Валерии и Иосифа Пригожина в районе Крылатское разлетелось от выстрела. Неизвестные, вооруженные пневматическим оружием, целились в спальню звездной пары, пока те находились на гастролях на Дальнем Востоке. Как удалось выяснить SUPER, в квартире в этот момент, предположительно, находились дети Валерии — 22-летняя Анна, 18-летний Арсений, 20-летний Артемий — и домработница. На месте происшествия уже работают правоохранительные органы. Сами 46-летний продюсер и 47-летняя певица комментир