Неизвестные распространяют ложную информацию об открытии сезона весенней охоты в ЗКО

Весенняя охота в Казахстане запрещена до 2020 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта 7-ozer.com Как сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, неизвестные делают рассылку в мессенджере WhatsApp об открытии сезона весенней охоты с 29 марта. - Согласно приказу и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства РК от 24 июля 2015 года за №190 (с внесенными изменениями и дополнениями от 24 ноября 2011 года) "Ограничения и запрет на пользование объектами животными мира" введен