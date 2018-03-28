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Социум

Неизвестные распространяют ложную информацию об открытии сезона весенней охоты в ЗКО

Весенняя охота в Казахстане запрещена до 2020 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта 7-ozer.com Как сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, неизвестные делают рассылку в мессенджере WhatsApp об открытии сезона весенней охоты с 29 марта. - Согласно приказу и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства РК от 24 июля 2015 года за №190 (с внесенными изменениями и дополнениями от 24 ноября 2011 года) "Ограничения и запрет на пользование объектами животными мира" введен
Дана Рахметова
Неизвестные распространяют ложную информацию об открытии сезона весенней охоты в ЗКО
Весенняя охота в Казахстане запрещена до 2020 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото с сайта 7-ozer.com Как сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, неизвестные делают рассылку в мессенджере WhatsApp об открытии  сезона весенней охоты с 29 марта. - Согласно приказу и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства РК от 24 июля 2015 года за №190 (с внесенными изменениями и дополнениями от 24 ноября 2011 года) "Ограничения и запрет на пользование объектами животными мира" введен запрет на охоту в период с 16 февраля по 14 июня и никто его не отменял, - рассказали в областной терринспекции. - Кроме того, была введена суточная норма изъятия одного вида пернатой дичи на одного охотника до пяти особей, кроме промысловой охоты.
запрет

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