По словам организаторов, проект под названием "Арекет" направлен на развитие социального предпринимательства среди некоммерческих организаций. Цель проекта - помочь представителям региональных НКО зарабатывать и переходить на самообеспечение. -Мы организовали проект, который состоит из нескольких этапов. Первый этап - отбор заявок. Около 30 представители некоммерческих организаций ЗКО подали заявки. Второй этап - обучение. Мы приглашали опытного тренера, который обучал наших конкурсантов основам социального предпринимательства, основам ведения бизнеса, маркетингу, ведению презентаций проекта. Третий этап - реализация проекта. На протяжении 9 месяцев они будут работать, чтобы их проект начал действовать и зарабатывать. Такжн предоставляется грант - 500 тысяч тенге. Они не возвратные. Наше главное условие - это целевое использование, - заявила менеджер фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" Айжан МОЛДАБАЕВА. Как стало известно, проект проводится в 8 регионах нашей страны - ЗКО, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Павлодарской, Кызылординской, Туркинстанской областях и в городе Шымкент. - Мы представляем грант на запуск дела. В дальнейшем наши менеджеры будут отслеживать эффективность проекта. Самый эффективный проект из всех регионов получит дополнительно 1 млн тенге. Если предприниматель докажет, что его проект эффективный, он может работать, он может зарабатывать, то комиссия может выделить еще средства на развитие. Это огромный стимул, - рассказала Айжан МОЛДАБАЕВА. Отметим, что проект "Арекет" стартовал именно в нашей области. Инициатива этого проекта принадлежит фонду развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust". - У меня проект социального кафе для глухонемых людей с предоставлением центра досуга и трудоустройства именно для людей этой группы. До вечера социальное кафе будет работать бесплатно для глухонемых. А с вечера будет работать по принципу "Плати сколько сможешь". У нас будут работать 2 человека, которые будут обслуживать посетителей и соответственно зарабатывать деньги. Общий бюджет проекта 1 млн тенге. 500 тысяч я надеюсь сегодня выиграть, а 500 тысяч - это свои средства. Мы купим мебель, технику, компьютер. С местом мы уже определились, - говорит представитель молодежного общественного объядинения "Батыс Камкор" Адлет БЕРИККАЛИЕВ. Также организаторы отметили, что победитель может быть не один. Комиссия может одобрить до 10 проектов. - Наш проект будет помогать одиноким людям, среди которых социально-уязвимые слои населения, такие как пожилые люди, пенсионеры, инвалиды, одинокие матери в возрасте от 30 лет, которые хотят построить крепкие отношения и семью. Эта проблема очень актуально в наше время. У нас очень много одиноких мам, вдов, женщин, которые вообще не выходили замуж. С помощью нашей организации они будут знакомиться, общаться, строить крепкие отношения и создавать семьи, далее повышать демографию нашей страны. Право на счастье есть у всех. На семинаре мы вооружились знаниями и теперь хотим воплотить наши идеи в жизнь, - председатель общественного объединения "Ак отау" Алтынай ИСКАЛИЕВА. Отметим, что в состав комиссии вошел заместитель акима города Уральск Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, эксперт отдела сопровождения проектов РПП Жанар ДОСАЛИЕВА, главный менеджер КФ "Samruk-Kazyna Trust" Асет КЛЫШБАЕВ, заместитель директора регионального филиала по ЗКО АО "ФРП "Даму" Асет ТЛЕМИСОВ. К слову, из 17 проектов, которые были рассмотрены по ЗКО, 13 получили финансирование. Проект по всей стране будет завершен в конце августа.Менеджер фонда развития социальных проектов "Самрук-Казына" Айжан МОЛДАБАЕВА