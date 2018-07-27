Фото с сайта ru.sputnik.kg Заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов в Службе центральных коммуникаций заявил, что по делу об убийстве Дениса Тена арестован третий подозреваемый. - Имеется поручение главы государства. По делу назначен конкретный процессуальный прокурор. На сегодня дело возбуждено по двум статьям: умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений и разбой из корыстных побуждений в группе лиц. Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое, собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирован арест подозреваемых, – сказал Марат Ахметжанов. Он не стал называть фамилию подозреваемого и лишь уточнил, что он привлекается за недонесение о преступлении. Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в результате ножевого ранения, которое ему нанесли злоумышленники, пытавшиеся похитить зеркала с его машины. Больше двух часов за жизнь Дениса боролись врачи, но спасти его не удалось. Он потерял слишком много крови и поступил в больницу в состоянии клинической смерти. Оба подозреваемых задержаны, их арестовали на два месяца. Подозреваемый Арман Кудайбергенов во время проверки показаний показал место, где было спрятано орудие убийства – нож, который впоследствии изъяли и приобщили к материалам уголовного дела. В полиции сообщили, что на очной ставке подозреваемый Нуралы Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену.