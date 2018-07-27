Иллюстративное фото В Атырау состоялось заседание общественного совета Атырауской области, на котором рассмотрели проблемный вопрос - предоставление жилья в аренду. Данная сфера предпринимательской деятельности вполне законна, но большинство предпринимателей старается делать это скрытно, не платя налоги, создавая вокруг данного бизнеса криминальный оттенок. Также были обсуждены вопросы миграции и обеспечение безопасности граждан. По словам председателя областного общественного совета Мурата Утешева, был проведен анализ рынка арендного жилья в Атырау и Кульсары. Официально в двух городах зарегистрированы 240 юридических лиц и 700 частных предпринимателей, занимающихся предоставлением жилья в аренду. - Это только часть людей, занимающихся данным видом предпринимательства. Большинство это делают незаконно. Основная часть в Атырау и Кульсары. Это обусловливается тем, что двух крупных населенных пунктах области расположены крупные предприятия, иностранные компании. Сюда в основном приезжают мигранты, - сказал Мурат Утешев. – Проведенный анализ в Атырау выявил более 600 квартир, которые сдаются в аренду, но они никем не учтены. Это уменьшает поступления налогов, никто не имеет представления, кто в них проживает. Вместе с тем было отмечено, что частный сектор полностью находится в «тени». Сколько и кому сдают свои «времянки» в частных домах? Такую информацию не предоставят ни в департаменте государственных доходов, ни в полиции. Обзор рынка недвижимости показал, что во многих домах, полученных по госпрограмме, проживают не сами владельцы, а их родственники, которые зарабатывают на аренде жилья. На сегодня в Атырау и Кульсары в очереди на получения жилья состоят 21,6 тысячи человек, на получение земельных участков – 80 тысяч человек. - Не могу сказать, что все они действительно нуждаются в жилье. Здесь необходимо отметить необходимость изменения в законе. В частности, о временной регистрации при проживании. Многие просто игнорируют эту норму кодекса об административном правонарушении. За такие правонарушения было наложено штрафов на сумму 14 млн тенге, но почему-то ситуация не меняется в лучшую сторону. Правонарушения имеют место быть, - пояснил Мурат Утешев. Акимы Атырау и Жылыойского района дополнили доклад председателя общественного совета, заострив внимание на проводимой работе по выявлению незаконных арендодателях. Заслушав отчеты, аким области Нурлан Ногаев высказал свое мнение о существующей проблеме. - Мы должны решать данный вопрос в комплексе. Нужно выработать механизм совместной работы. В первую очередь это касается деятельности департамента государственных доходов, полиции, КСК, местных исполнительных органов. Нужно привлекать общественность к решению данного вопроса, - отметил Нурлан Ногаев. По данным руководителя департамента государственных доходов Атырауской области Ерлана Жанбаева, по региону на сегодня зарегистрировано 3437 юридических и физических лиц занимающих предоставлением жилья в аренду. - Только с начала года на учет встали 311 участников данного вида предпринимательской деятельности. За их счет бюджет пополнился на сумму 1,9 млрд тенге. Совместно с ДВД, акиматами проводится разъяснительная работа среди населения. Но есть разного рода проблемы, в том числе и в законодательных актах, - отметил Ерлан Жанбаев. Если человек получает прибыль от данного вида деятельности, которая не превышает в год более 390 тысяч тенге, то он может не регистрироваться в органах государственных доходов. Также сотрудники госдоходов и полиции не могут вести проверку объектов предпринимательства – кафе, ресторанов, где работают и проживают мигранты. И.о. начальника местной полицейской службы ДВД Атырауской области Мурат Демегенов, доложив о ситуации по региону, высказал мнение о повышении штрафных санкций для недобросовестных арендодателей. - В свое время нами были предложены изменения в КоАП РК, где нарушителям общественного порядка – курильщикам, людям, находящимся в нетрезвом состоянии, штрафовать на месте. Это привело к тому, что люди начали совершать меньше нарушений в общественных местах. Я считаю, что если такие меры применять к арендодателям, то ситуация будет иная. Людям, сдающим квартиру, будет выгодно зарегистрироваться в департаменте госдоходов и официально платить налоги, чем платить штраф за нарушения, - отметил Мурат Демегенов. – Таким образом с квартиросъемщиком будет заключаться договор и уполномоченные органы будут знать о лицах, проживающих на съемных квартирах. Завершая заседание общественного совета, аким области дал поручение о создании рабочей группы во главе с заместителем акима области Айгуль Ажгалиевой. В группу должны войти все заинтересованные структуры – департамент государственных доходов, ДВД, юстиция, палата предпринимателей, представители КСК. - Решить данный вопрос нам вполне под силу. Руководитель департамента государственных доходов сообщил, что с начала года зарегистрированы новые юридические и физические лица, занимающиеся данным видом предпринимательства. Значит, проводимая работа дает свое плоды. Людям, действительно, как отметили выступающие, будет выгодно работать официально, чем платить большие штрафы за незаконную деятельность. Это даст возможность людям работать и зарабатывать, а уполномоченным органам иметь всю информацию для обеспечения безопасности граждан, - заключил Нурлан Ногаев.