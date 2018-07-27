Екатерина Скворцова, которой неизвестная благодетельница из России подарила трехкомнатный дом в Подстепном, приютила у себя мать пятерых детей Евгению Гончарову, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сейчас их жилье напоминает мини-детский сад. Новый дом Екатерине Скворцовой подарила неизвестная россиянка. Она не стала раскрывать своего имени, но сообщила, что узнала о судьбе бывшей воспитанницы детского дома из СМИ. Дом в поселке Подстепное Теректинского района оформлен равными долями на всех шестерых детей многодетной мамы. Но Катя оказалась настолько отзывчивой, что пригласила к себе жить свою подругу, 40-летнюю Евгению Гончарову. - Сейчас мы живем вместе, друг другу во всем помогаем. Муж работает, денег хватает на самое необходимое. Хочется поблагодарить всех людей, кто помог нашей семье в трудную минуту. Сейчас мы живем как люди, не бедствуем как раньше. Скоро будем собирать детей в школу, поэтому если кто-то поможет, будем рады, - говорит Екатерина Скворцова. У 40-летней Евгении Гончаровой пять детей, старшая дочь живет отдельно. - Я знаю Катю уже 10 лет. Тогда у нее еще не было детей. Она жила у меня. Сейчас я осталась без мужа и без жилья. Живу у Кати. Моему младшему сыну всего 4,5 года. Живем дружно. У нас на двоих десять маленьких детей, - рассказала Евгения Гончарова. Напомним, в декабре 2017 года 28-летняя Екатерина СКВОРЦОВА обратилась в редакцию "МГ". Женщина рассказала, что она с мужем и 6 детьми проживает в маленьком домике дачного общества "Ягодка" в районе Третьего дачного поселка. Дом этот им не принадлежит. Друг семьи разрешил пожить им там некоторое время. По словам Екатерины, они живут на крохотное пособие и зарплату мужа в 70 тысяч тенге. Она стоит в очереди на жилье, однако когда она его получит - неизвестно. 25 декабря коллектив газеты вместе со спонсорами отправились к многодетной семье. Перед новым годом детям подарили подарки, а также в качестве помощи им были доставлены продукты. Кроме того, семье помогали волонтеры. Руслан АЛИМОВ  