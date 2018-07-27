В 2018 году первый день Курбан-айта приходится на 21 августа. Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января - православное Рождество - являются выходными днями. День Конституции 30 августа выпадает на четверг. Постановлением правительства выходной с субботы, 25 августа, перенесен на пятницу, 31 августа. Таким образом, казахстанцев с пятидневной рабочей неделей ждут 4 дня выходных - с 30 августа по 2 сентября.