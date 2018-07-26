В Уральске по-прежнему сохранится жаркая погода. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГК "Казгидромет", 27 июля в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +34 градуса, ночью +20. В Атырау также переменная облачность. Днем +38, ночью +26. В Актобе синоптики прогнозируют безоблачную погоду. Днем +33, ночью +19 градусов. В Актау ясная погода без осадков. Днем +37, ночью 26 градусов выше нуля.