Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт скорой медицинской помощи поступил в 13.43. - Бригада врачей была на месте в 13.49. Пострадала женщина 1944 года рождения. По предварительным данным, у нее диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, травматический шок I степени. Она доставлена в городскую многопрофильную больницу, - рассказали в пресс-службе облздрава. Другие подробности ДТП выясняются.