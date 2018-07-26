Пожар произошел сегодня, 26 июля, в 17.30 по улице Матросова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Возгорание произошло в одном из гаражей в районе рынка "Золотая чаша". Однако черный дым, поднимавшийся столбом, был виден издалека. В результате пожара два гаража сгорело полностью и один снаружи. На место горения выезжала 1 единица техники. В данный момент пожар полностью потушен. Жертв и пострадавших нет. Другие подробности выясняются. Фото Медета МЕДРЕСОВА