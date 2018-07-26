Больной туберкулезом  житель Индерского района уклонялся от принудительного лечения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ"
С заявлением в суд о направлении сельчанина, болеющего туберкулезом, на принудительное лечение обратилось руководство ГКП на ПХВ «Индерская центральная районная больница». Из материалов дела следует, что по заключению врачей больной, представляющий опасность для окружающих, уклонялся от добровольного лечения.

В соответствии со статьей 90 пункта 1 подпункта 5 Закона РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» мужчина был обязан соблюдать меры предосторожности по охране собственного здоровья и здоровья окружающих, проходить обследование и лечение по требованию медицинских организаций, информировать медицинский персонал о своем заболевании при инфекционных заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

- Решением суда заявление истца удовлетворено. Больной был направлен на принудительное лечение в  противотуберкулезный диспенсер Макатского района, - рассказали пресс-службе Индерского районного суда Атырауской области.

Ерлан ОМАРОВ