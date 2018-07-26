В соответствии со статьей 90 пункта 1 подпункта 5 Закона РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» мужчина был обязан соблюдать меры предосторожности по охране собственного здоровья и здоровья окружающих, проходить обследование и лечение по требованию медицинских организаций, информировать медицинский персонал о своем заболевании при инфекционных заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

- Решением суда заявление истца удовлетворено. Больной был направлен на принудительное лечение в противотуберкулезный диспенсер Макатского района, - рассказали пресс-службе Индерского районного суда Атырауской области.