Во время визита высокопоставленные гости ознакомились с ходом реализации Карачаганакского проекта и обсудили с руководством компании КПО б.в. вопросы, связанные с участием в развитии социально-экономической сферы региона. В ходе своей презентации генеральный директор компании Эдвин Блом отметил тесное сотрудничество с акиматом ЗКО и партнерами по проекту. - К настоящему моменту акционерами консорциума инвестировано свыше 23 миллиардов долларов в освоение Карачаганакского месторождения. При этом сумма прямых выплат в бюджет РК превысила 16 млрд долларов. В этом году мы планируем реализовать ряд новых проектов с целью увеличения текущего уровня добычи, - рассказал генеральный директор КПО б.в. Эдвин БЛОМ. Далее глава правительства посетил АО «Конденсат», созданное 26 лет назад для переработки нестабильного газового конденсата Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. В 2016 году здесь реализован проект по производству моторных топлив экологического класса К5. На предприятии трудится более 480 жителей Западно-Казахстанской области. - На сегодня мы уже продали 100 тысяч литров бензина. То есть порядка 4 миллионов автолюбителей заправились нашим топливом, - рассказал учредитель АО «Конденсат» Валерий ДЖУНУСОВ. Вакуумный газойль экспортируется в Белоруссию. Сбыт гудрона ориентирован на Казахстан и Россию. Осмотрев все производственные объекты недропользователей, глава правительства пожелал успехов предприятиям.