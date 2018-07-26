Несчастный случай произошел в районе 1 участка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото По информации ДЧС Атырауской области, 25 июля в 11.44 по  ул.Огородная из Урала сотрудники ГУ «ЗРАОСО» КЧС  обнаружили и извлекли из воды тело 40-летнего мужчины. - Предположительно, местный житель утонул во время рыбалки 23 июля, - сообщили в ДЧС Атырауской области. Ерлан ОМАРОВ  