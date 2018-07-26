На совещании с участием премьер-министра, которое прошло в здании областного маслихата, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ доложил о достижениях в области за 1 полугодие. Так, по словам главы региона, по итогам данных за 1 квартал рост в АПК составил 16%. - Отмечается рост производительности труда базовой индустриализации на 28%, АПК на 16%, ИКТ на 16%, транспорт и логистика 8,5%, торговля на 0,7%. По итогам 6 месяцев достигнут рост инвестиций. В ЗКО реализуется 10 инвестпроектов на 35 млрд тенге с созданием 900 рабочих мест. Завод по производству сэндвич-панелей уже запущен, завод про производству электрокабельной продукции запустится во втором полугодии, а также химический производственный завод мощностью 20 000 тонн в год, это все заводы, которые производят продукцию, которая раньше производилась за рубежом, - доложил Алтай КУЛЬГИНОВ. - В агропромышленном комплексе реализуются 4 инвестпроекта на 10,4 млрд тенге с созданием 180 рабочих мест. Из них уже введены два. По направлениям «Модернизация сферы торговли» и «Развитие туризма» реализуются 4 инвестпроекта на сумму 11,7 млрд тенге с созданием 350 рабочих мест. Реализуется инвестпроект по строительству отеля «HILTONGardenInn» стоимостью 4,5 млрд тенге, при этом планируется создать 200 новых рабочих мест. Также готова документация для строительства еще одной гостиницы по франшизе «Novotel», сумма инвестиций - 6,5 млрд тенге. Этнотуристическим центром «SAYAT» ведется строительство Центра спортивного туризма, где будут обучать верховой езде и оказывать лечебные услуги. Стоимость проекта свыше 280 млн тенге, создаются 20 рабочих мест. Также из доклада акима ЗКО стало известно, что в области активно идет строительство школ, а охват детей 3-6 лет дошкольным образованием составил 100%. Однако министры обрушились с критикой на область. Так, вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман СКЛЯР отметил, что численность занятого населения в отраслях базовой индустриализации в первом квартале составил 12700 человек, что на 500 человек ниже планового показателя. Производительность труда составила 128%, однако значительно снизились инвестиции. Вице-министр энергетики Болат АКЧУЛАКОВ также заявил, что в области был снижен объем добычи нефти. - Так, в 1 квартале было добыто 3,3 млн тонн, что составило 97,2% аналогично периоду прошлого года. Такая же картина наблюдается и за 1 полугодие, то есть добыто 6,5 миллиона тонн, что составляет 98,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На это были небольшие причины, связанные с проведением плановых работ, - сообщил Болат АКЧУЛАКОВ. Заместитель министра культуры и спорта Ерлан КОЖАГАПАНОВ и вовсе заявил, что в рамках проектного управления отрасль не дает ожидаемого эффекта на валовую добавленную стоимость, на производительность труда и численность занятого населения. - Негативные отклонения по 3 базовым индикаторам из 4 - это серьезный сигнал. Отсутствие системной работы в сфере туризма просматривается. В республиканской карте туристификации потенциальных точек туристического роста мы совместно с акиматом выделили 2 направления. Первое - это Бокейординский историко-культурный музейный комплекс и в области активно развивается детско-юношеский туризм. Однако четкого видения по ним акимата до сих пор в наше министерство не предоставлено. Хотя оба направления могут генерировать поток до 30 тысяч по каждому направлению, - отметил вице-министр культуры и спорта. Ерлан КОЖАГАПАНОВ поручил акимату начать инвентаризацию этих двух направлений, а также заложить расходы на это в местный бюджет. Кроме того, выяснилось, что в 1 квартале недостижение целевых значений количества занятости наблюдается по пяти отраслям. - На первый квартал было запланировано 56 тысяч рабочих мест, факт составил 55,2 тысячи, то есть наблюдается нехватка. Также очень важный вопрос - это краткосрочное обучение . По ЗКО в этом году таким обучением планируется охватить 1500 человек, охват на сегодня составляет 1085 человек, однако завершили обучение 328 человек, из которых трудоустроено 102. Просим акимат активизировать меры по трудоустройству, - обратился замминистра труда вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев. Выслушав критику в адрес развития области, Алтай КУЛЬГИНОВ ответил, что критику он принимает. - Вот, к примеру, по туризму, ну если нет дороги, какой турист будет приходить к нам, - обратился аким области. - Поэтому для нас очень большая поддержка, что президент поручил развивать строительство дорог, это очень здорово. Чтобы привлечь инвестиции и туристов, нужно открыть аэропорт, поэтому будем ремонтировать терминал. В Бокейорде строим аэродром. Гостиницы будут. Что касается рабочих мест, то порой нам спускают планы, не согласуя их с нами, это плохо. Потому что мы на месте знаем наши силы лучше. Нужно пересмотреть критерии вместе с министерством. Премьер-министр РК Бакытжан САГИНТАЕВ, выслушав все это, отметил, что они приехали не критиковать область. - Индикаторы были спущены, по ним составляется рост экономики страны. По итогам каждого квартала мы смотрим пробелы, - обратился Бакытжан САГИНТАЕВ. По словам премьер-министра, совещание проводится в расширенном составе, потому что один аким ничего не сделает. - Да, аким послушает и потом будет рассказывать, а вы скажете, мол, не знаю, о чем речь шла. А когда каждый из вас здесь присутствует, это работа всех, каждого актива области. Мы сегодня открыти 2 офиса по цифровизации. По части переработки у вас есть определенные успехи и достижения. Я знаю, что с крупными зарубежными компаниями ведется работа по экспорту мяса. Но нужно двигаться дальше. Мы знаем, что по базовой индустриализации большая компания чуть в сторону уйдет и все падает. Мы зависим от крупных компаний. Инвестиции сделали, бухнули, сразу показатели ушли, на следующий год как заместить их. Для этого необходимо развитие всех отраслей. Также, когда мы были на Карачаганаке, я отмечал, что необходим рост казахстанского содержания, - заявил Бакытжан САГИНТАЕВ.