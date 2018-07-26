Сильная жара ожидается 27 и 28 июля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", днем 27 и 28 июля в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 34-39°С. В областном центре также ожидается сильная жара 35-37 °С. Вероятность шторма 90-95 %