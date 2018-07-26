Со слов матери девочки, в последние несколько лет у подростка началась рвота, она худела, но живот увеличивался. Огромный волосяной шар был обнаружен на обследовании на компьютерном томографе. При вскрытии желудка врачи обнаружили плотный волосяной шар весом 3 килограмма 560 граммов и размером 35х13 см. - Ком настолько спрессовался, что в желудке у девочки практически не осталось свободного места. Желудок оказался больших размеров, он растянулся и спускался в малый таз. Операция прошла благоприятно. Сейчас девочка чувствует себя нормально,- прокомментировали врачи.