Уважаемый суд, я заявляю ходатайство о вынесении частного постановления в адрес руководителя ДВД области

Иллюстративное фото из архива "МГ" Ержан КУРМАНГАЛИЕВ ходатайствовал о вынесении частного постановления в адрес главы областного ДВД за бездействие его сотрудников. -по вопросу бездействия сотрудниками местной полицейской службы, имевшее место 7 апреля текущего года. Когда потерпевшая Акерке КОЗЫКЕШЕВА позвонила по номеру 102 и просила помощи, - заявил государственный обвинитель. Как оказалось, накануне своей гибели Акерке КОЗЫКЕШЕВА позвонила в 102 и сказала, что её преследует бывший свекор Асылбек УМАРОВ (ныне подсудимый - прим. автора). Однако со стороны правоохранительных органов не было предпринято никаких мер. В ответ адвокат подсудимого заявила, что якобы в этот день, 7 апреля, подсудимый выехал из территории Казахстана и находился в Российской Федерации.