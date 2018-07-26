Такое заявление сделал государственный обвинитель Ержан КУРМАНГАЛИЕВ во время прений сторон на суде по делу об убийстве Акерке КОЗЫКЕШЕВОЙ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Ержан КУРМАНГАЛИЕВ ходатайствовал о вынесении частного постановления в адрес главы областного ДВД за бездействие его сотрудников. - Уважаемый суд, я заявляю ходатайство о вынесении частного постановления в адрес руководителя ДВД области по вопросу бездействия сотрудниками местной полицейской службы, имевшее место 7 апреля текущего года. Когда потерпевшая Акерке КОЗЫКЕШЕВА позвонила по номеру 102 и просила помощи, - заявил государственный обвинитель. Как оказалось, накануне своей гибели Акерке КОЗЫКЕШЕВА позвонила в 102 и сказала, что её преследует бывший свекор Асылбек УМАРОВ (ныне подсудимый - прим. автора). Однако со стороны правоохранительных органов не было предпринято никаких мер. В ответ адвокат подсудимого заявила, что якобы в этот день, 7 апреля, подсудимый выехал из территории Казахстана и находился в Российской Федерации.