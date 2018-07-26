Им стал исполняющий обязанности руководителя управления энергетики и ЖКХ Мурат Игалиев. Жумабай Карагаев, ранее занимавший эту должность, стал акимом Макатского района. В ходе назначения Нурлан Ногаев отметил большой трудовой стаж Мурата Игалиева, выразив надежду, что его обширные познания, производственный и жизненный опыт помогут ему успешно справляться с поставленными задачами. Глава региона по итогам назначения поставил ряд конкретных задач перед новым руководителем. Мурат Игалиев начал трудовую деятельность в 1984 году в государственном предприятии «Актаутрансгаз» в должности машиниста трубокомпрессорного цеха. С 1997 года работал на разных должностях в линейном производственном управлении Мангистауской области, «Интергаз Центральная Азия». С 2004 года на разных позициях в компаниях «Казах-Сервис» и «Денхолм-Жолдас» от инженера по технике безопасности до главного координатора. С 2013 года главный специалист в управлении энергетики и ЖКХ Западно-Казахстанской области. С 2015 по 2016 год трудился на руководящих должностях в АО «Жайыкжылукуат» в роли технического директора, первого заместителя генерального директора, генерального директора. В октябре 2016 года занял должность заместителя директора в ТОО «Kazakhmarket». В 2017 году - главный специалист, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Атырауской области. Имеет высшее образование, закончил Саратовский государственный технический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».