Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима города Уральск, в рамках акции "День открытых дверей" пройдет в здании "Смарт Уральск" по ул. Чагано-Набережная, 84. - Прием будут вести прокурор, медиатор, сотрудники службы пробации и местной полицейской службы, частные судебные исполнители, специалисты управления комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры по ЗКО. В мероприятии также примут участие специалисты отделов земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства, управления государственных доходов, - рассказали в пресс-службе. Так же желающие могут попасть на личный прием по предварительной записи по телефонам: 51-08-32, 8 777 499 47 47. По словам организаторов, горожане смогут задать все интересующие вопросы и получить на них ответы.