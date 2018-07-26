Итоги конкурса будут объявлены в течение первой недели октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото Акимат города Атырау объявил конкурсы на «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Лучший КСК». В конкурсах могут принять участие коопереативы собственников квартир многоэтажных домов и владельцы частных домов путем предоставления фотоматериалов - не менее 10 фотографий, которые должны быть максимально содержательными. Участие в конкурсах "Лучший двор" и "Лучший подъезд"  могут принять коопереативы собственников квартир. Им необходимо предоставить краткие сведения о проделанной работе в течение этого года и фотоматериалы. Большие требования организаторы предъявляют участникам конкурса «Лучший КСК» , где также могут принять участие коопереативы собственников квартир. Им необходимо показать готовность жилых домов органов управления объектами кондоминиума к отопительному периоду 2018 – 2019 г.г. Руководитель органов управления объектами кондоминиума должен иметь стаж работы в системе жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, а также иметь сертификат обучении по управлению объектами кондоминиума. Орган управления объектами кондоминиума не должен иметь долгов перед бюджетом. При этом у КСК должно быть наименьшее количество жалоб и заявлений от жителей на низкое качество обслуживание. Кроме того, кооперативы обязаны показать образцовое содержание жилых домов - подъездов, подвалов и придворовых территорий. Руководством КСК должна вестись активная работа по программе «Энергосбережение», с дебиторской задолженностью собственников квартир. Также кооперативам необходимо предоставить краткие сведения о работе в портале проекта «Е-КСК», а также не менее 10 фотографий. Организаторы конкурсов намерены привить горожанам чувство патриотизма и любви к родному городу, определить дворы, вносящие наибольший вклад в озеленение, благоустройство Атырау, а также пропагандировать соблюдение правил общественной безопасности и норм санитарной чистоты. Подведение итогов конкурса состоится на 1 неделе октября 2018 года. Заявка от участникам должна быть заполнена следующим образом: ФИО (название КСК): Адрес и контактные телефоны: Наименование конкурса: Дополнительные сведения: Контактные телефоны: Тел./факс: 8 (7122) 25-42-29, тел.: 30-83-84. e-mail: [email protected] Камилла МАЛИК    