В пресс-службе акима Уральска сообщили, что участки дорог будет перекрыт в связи с реализацией проекта "Капитальный ремонт дороги по ул. Досмухамедова, Кердери и ул. Ахмирова". - Движение по ул. Досмухамедова от ул. Мухита до ул. Курмангазы, ул. Кердери от ул. Досмухамедова до ул. Фрунзе, ул. Ахмирова от ул. Досмухамедова до ул. Фрунзе будет ограничено, - сообщили в пресс-службе акима Уральска.