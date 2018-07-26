Трехдневные экскурсии в рамках реализации проекта «Моя Родина Казахстан» пройдут в Астане и Алматы. Организатором проекта является управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области. Экскурсия организована для детей из малообеспеченных семей и отличников учебы. Трехдневный отдых финансируется за счет местного бюджета. - В целях обеспечения безопасности детей вместе с ними поедут преподаватели и медицинские работники. Всего в рамках проекта летние каникулы с пользой проведут 250 атырауских детей, – рассказали в пресс-службе управления предпринимательства и индустриально - инновационного развития. Отметим, что в Атырауской области летний отдых детей находится на особом контроле. В прошлом месяце 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провели двухнедельные каникулы в итальянском городе Чезенатико.