Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента национального бюро по противодействию коррупции агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Рустама АКМУРЗАЕВА, из года в год выявляются преступления, связанные с хищением бюджетных средств директорами и бухгалтерами школ и детских дошкольных учреждений, путем незаконного начисления заработной платы на фактически неработающих лиц. В текущем году выявлено 8 таких фактов, к уголовной ответственности привлечено 3 лица. - 25 июня приговором Жаныбекского районного суда признана виновной и осуждена к 6 годам лишения свободы главный бухгалтер ГККП ясли-сад «Алтын уя» п. Жаныбек Файзуллина, которая совершила хищение бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы развития образования и науки РК («Балапан») в период 2015-2017 годы на общую сумму 5,8 млн тенге, - сообщил Рустам АКМЫРЗАЕВ. Также Рустам АКМЫРЗАЕВ напомнил, что о фактах коррупции любой гражданин может сообщить в агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции на единый для всей республики телефонный номер 1424. Call-центр Агентства работает в круглосуточном режиме. По любому интересующему его вопросу, в том числе с сообщением о готовящемся или случившемся коррупционном преступлении, можно обращаться в департамент с заявлением или по телефону 98 47 20.