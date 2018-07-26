25 июня приговором Жаныбекского районного суда признана виновной и осуждена к 6 годам лишения свободы главный бухгалтер ясли-сад «Алтын уя» п. Жаныбек ФАЙЗУЛЛИНА, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента национального бюро по противодействию коррупции агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Рустама АКМУРЗАЕВА, из года в год выявляются преступления, связанные с хищением бюджетных средств директорами и бухгалтерами школ и детских дошкольных учреждений, путем незаконного начисления заработной платы на фактически неработающих лиц. В текущем году выявлено 8 таких фактов, к уголовной ответственности привлечено 3 лица. - 25 июня приговором Жаныбекского районного суда признана виновной и осуждена к 6 годам лишения свободы главный бухгалтер ГККП ясли-сад «Алтын уя» п. Жаныбек Файзуллина, которая совершила хищение бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы развития образования и науки РК («Балапан») в период 2015-2017 годы на общую сумму 5,8 млн тенге, - сообщил Рустам АКМЫРЗАЕВ. Также Рустам АКМЫРЗАЕВ напомнил, что о фактах коррупции любой гражданин может сообщить в агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции на единый для всей республики телефонный номер 1424. Call-центр Агентства работает в круглосуточном режиме. По любому интересующему его вопросу, в том числе с сообщением о готовящемся или случившемся коррупционном преступлении, можно обращаться в департамент с заявлением или по телефону 98 47 20.