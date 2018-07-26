820 млрд тенге и 12 тысяч объектов недвижимости задекларировали казахстанцы за рубежом, сообщил директор департамента методологии налогообложения Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Жолмухамбетов. "За 2017 год декларацию по форме 240 (о наличии доходов и активов за рубежом) представили более 68 тысячи лиц. Из них 27 тысяч задекларировали деньги на счетах в иностранных банках в 108 странах мира на общую сумму 820 млрд тенге. Основными странами являются Сингапур, Швейцария, Ливан, Республика Корея, Россия", – сказал Кайрат Жолмухамбетов на пресс-конференции в СЦК. Кроме того, казахстанцы представили декларации, где отразили более 12 тысяч объектов недвижимого имущества в 69 странах. При этом декларации не предполагают отражение стоимости этого имущества. "Наибольшее количество зарегистрированного имущества наших граждан приходится на Россию, Болгарию, Турцию, Испанию, Великобританию, США, Францию. Учитывая резонансный вопрос по поводу имущества, приобретённого во Франции, отвечу, там имеется порядка 60 объектов недвижимости, которые находятся на праве собственности наших граждан. Мы провели работу, и вся эта недвижимость отражена в налоговых формах", – заключил Жолмухамбетов. Одной из крупных покупок за рубежом стала квартира во Франции за 65 млн евро, приобретённая в ноябре 2017 года. Как заявили в КГД 18 июля, недвижимость приобрёл законно казахстанский бизнесмен. Его имя и фамилию в КГД не назвали, потому что владелец не пожелал этого.

Иллюстративное фото из архива "МГ"